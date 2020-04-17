Война с вирусом: российская экономика может потерять около 18 триллионов рублей, Израиль разработал новые аппараты ИВЛ

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 триллиона рублей. При этом потенциально потерять работу могут около 15,5 миллиона человек. Российские ученые предлагают вспомнить наследие СССР и возобновить изучение экологии вирусов. Армия Израиля разработала новые аппараты для искусственного дыхания – их поставят в местные больницы. Семья из Карелии самоизолировалась в своей квартире так, что ее едва нашли с полицией.

По данным Роспотребнадзора, на утро 17 апреля в мире зафиксированы 2 182 424 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 99 841 человека.



Погибли от коронавируса 146 969 человек, полностью вылечились – 553 323 человека.



В США выявлено уже 678 210 случаев заражения. Испания с 184 948 выявленными зараженными остается на втором месте. В Италии выявили 168 941 случай. К Франции (165 027) и Германии (138 135) добавилась еще одна страна, где количество выявленных зараженных перешагнуло 100-тысячный рубеж – в Великобритании 103 093 случая.



В России за последние сутки зафиксировано 4070 заболевших в 81 регионе. Всего на территории страны 32 008 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 2 590 человек. 273 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвердился еще у 12 человек. С момента начала эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 70 - продолжают лечение.



Быстрые тесты на коронавирус начнут производить в Индии



Три индийских компании получили лицензии на производство наборов для быстрого тестирования коронавируса, сообщает газета Hindustan Times. Тесты выявляют наличие вируса на основе антител, а не ПЦР-диагностики (когда возбудителя ищут в генах, которые содержатся в исследуемых материалах). Результат экспресс-тестов получают за 30 минут, а не 5 часов – такие наборы пользуются большим спросом. Все три компании планируют начать производство в ближайшее время.



Ученые определили температуру гибели коронавируса



Французские учёные из Университета Прованса установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при тепловом воздействии в 92 градуса по Цельсию, сообщает портал научных материалов bioRxiv. В ходе эксперимента ученые нагревали в течение часа коронавирус до 60 градусов, однако некоторые штаммы продолжали размножаться. Полностью деактивировать вирус удалось при нагреве до 92 градусов в течение 15 минут.



Биологи предлагают возобновить изучение экологии вирусов



В России надо возобновить исследования по экологии вирусов – в Советском Союзе такие исследования проводили, чтобы предотвратить вспышки новых инфекций, призвал во время онлайн-собрания научного совета РАН руководитель лаборатории биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского Российской академии наук Сергей Альховский. В природе существует огромный резервуар зоонозных вирусов, от которых человечество не застраховано.



«Мы победим COVID-19, однако природные резервуары вирусов никуда не денутся, а подобные события будут случаться и дальше. Чтобы быть к ним готовыми, нам нужно глубокое изучение природных резервуаров и процессов, которые в них происходят», - передает РИА Новости слова ученого. Природные резервуары вирусов изучались в СССР в рамках научного исследования экологии вирусов с конца 1970 годов.



В армии Израиля разработали новые аппараты ИВЛ



Разработанный 81-м технологическим подразделением разведслужбы ЦАХАЛа аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) успешно прошел финальную стадию испытаний. Об этом сообщил министр обороны Нафтали Беннетт, передает The Times of Israel. Базовый аппарат создали за рекордно короткие сроки – меньше двух недель. Его цель - поддержание или спасение жизни в случае отсутствия более продвинутого оборудования под рукой: он позволяет осуществлять вентиляцию легких и при этом следить за уровнем кислорода и давлением. Первые 100 дыхательных систем будут доставлены в израильскую больницу Шиба.



Российская экономика может потерять 18 триллионов рублей



Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 триллиона рублей. При этом потенциально лишиться работы может около 15,5 миллиона человек, говорится в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА). Самой пострадавшей отраслью может оказаться сфера услуг: например, деятельность сфера гостиниц может потерять 83,9% добавленной стоимости, производство одежды, обуви и кожи – 52,7%. С наименьшими потерями по сравнению с остальными из кризиса выйдут производители продуктов питания, сельское и рыбное хозяйство. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов агентство оценивает в 4,2 триллиона рублей.



В российских городах падает спрос на бензин



Потребление бензина в крупных городах нашей страны упало после введения режима самоизоляции на 35-50%, сообщили в Минэнерго.



«После введения мер самоизоляции существенно снизилась мобильность населения в крупных городах, и падение потребления бензина сейчас составляет от 35 до 50 процентов в разных городах, в среднем где-то - 40 с небольшим процентов», - сказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин.



В Карелии нашлась семья, которая ушла в глухую самоизоляцию



Семью из Петрозаводска не могли найти три недели и даже сочли пропавшей – все это время родители с двумя сыновьями 15 и 4 лет находились дома в режиме самоизоляции, ни с кем не общались, в том числе по телефонам и соцсетям, двери никому не открывали, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



«15 апреля 2020 года в ходе проверочных мероприятий следователями СК и сотрудниками полиции проведен осмотр квартиры безвестно отсутствующих, в ходе которого несовершеннолетние и их родители установлены, криминальной составляющей в их отсутствии нет», - сообщает пресс-служба ведомства.



72 семьи в Индии попали на карантин из-за доставщика пиццы



В Дели у 19-летнего доставщика пиццы обнаружили коронавирус, за последние 15 дней он доставил пиццу 72 семьям, передает NDTV. Сейчас все семьи находятся на домашнем карантине и наблюдаются врачами. В карантине также оказались 20 доставщиков, которые общались с молодым носителем вируса. Местные власти предполагают, что курьер, который никогда не выезжал из страны, мог заразиться, доставляя заказ уже больному COVID-19.



Полиция в штате Мэриленд попросила жителей не бегать за почтой без штанов



Просьбу к жителям не бегать за почтой без штанов полицейское управление американского городка Танитаун в штате Мэриленд оставило на своей странице в Facebook. «Пожалуйста, не забывайте надевать штаны перед тем, как покидать дом, чтобы проверить почту. Вы знаете, к кому это относится. Это последнее предупреждение», - обратились полицейские к горожанам. В Мэриленде как почти во всех штатах, введён режим карантина из-за коронавируса, выходить из дома гражданам можно лишь по необходимости. Между тем, как и большинство небольших американских городков, Танитаун состоит из одно-двухэтажных домов, почтовые ящики которых располагаются у ближайшей асфальтированной дороги. Большинство горожан отнеслись к сообщению с юмором, хотя нашлись и возмущенные.

