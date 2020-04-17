Общество

22 минуты назад

В Липецкой области повышен прожиточный минимум

7 885
#прожиточный минимум
В Липецкой области повышен прожиточный минимум

От величины прожиточного минимума зависит объем пособий и социальных выплат.

Глава администрации Липецкой области по представлению регионального управления труда и занятости подписал постановление о прожиточном минимуме в I квартале 2020 года. По сравнению с минимумом IV квартала 2019 года он вырос для всех групп граждан.

Среднедушевой прожиточный минимум в I квартале 2020 года составил 9 345 рублей, тогда как в прошлом квартале его величина равнялась 9 169 рублям. Прожиточный минимум для трудоспособного населения вырос с 9 914 рублей до 10 095 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум в I квартале 2020 года составил 7 835 рублей (ранее – 7 710 рублей), для детей – 9 553 рубля (ранее – 9 308 рублей).

Федеральным законом прожиточный минимум определен как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально. Стоимость продуктов питания в потребительской корзине рассчитывается на основе утвержденного минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения и данных об уровне потребительских цен на продукты питания, представляемых органом статистики. В состав продуктовой корзины включены 10 основных позиций: хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры в объемах, установленных для каждой категории граждан: трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Ежеквартальная динамика величины прожиточного минимума является следствием изменения стоимости продуктов питания, входящих в установленный минимальный набор для расчета потребительской корзины.

Влияние прожиточного минимума распространяется на многие сферы:

1. Оценивается уровень жизни населения, на основании этой оценки реализуется социальная политика и социальные программы.

2. Рассчитывается минимальный размер оплаты труда в целом по Российской Федерации.

3. Определяются размеры различных мер социальной поддержки: пособий, стипендий, пенсий и социальных выплат малоимущим гражданам и семьям со стороны государства.
7 885
#прожиточный минимум

Комментарии (7)

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Хипстер

8 минут назад
Опять яжематерям пособие увеличат?
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Мужик

9 минут назад
Неее, много, могу нажраться.
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Русс

13 минут назад
Сделаем всё что бы не было богатых,ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА!!-одни бедные,наша цель!!!
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Как язык поворачивается МИНИМУМ

14 минут назад
Это ваш МАКСИМУМ
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ник

14 минут назад
средний класс подтягивают
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Жесть

16 минут назад
Кто проживет на такой минимум? Бояться поднять, что бы субсидии платить меньше.
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Теперь

17 минут назад
Заживем )))
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