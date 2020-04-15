Полиция раскрыла грабёж и несколько краж

Сводка происшествий за прошедшие сутки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, за минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли несколько ранее совершённых преступлений.

Среди них грабеж, совершенный еще 19 марта, жертвой которого стала 70-летняя пенсионерка. Женщина рассказала полицейским, что в районе дома на улице Л. Толстого неизвестный открыто похитил женскую сумку, в которой находились два сотовых телефона, банковская карта, ключи и кошелек с деньгами в сумме 16000 рублей. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 31-летний житель Липецка. Подозреваемый пояснил, что один сотовый телефон продал, банковскую карту и сумку выбросил, а деньги потратил на собственные нужды. При этом, оказавшись в руках полиции, мужчина сразу заявил о раскаянии и даже пообещал компенсировать причинённый вред.

8 апреля в полицию обратился 46-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные совершили кражу АКБ автомобиля "Лада-Калина". По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 22-летний житель Ельца. Похищенное изъято.

14 апреля в ОМВД России по Елецкому району обратилась 52-леняя жительница посёлка Солидарность. Она пожаловалась на кражу электроинструмента из её гаража. По подозрению в преступлении задержан неработающий, ранее судимый 42-летний житель Елецкого района.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.