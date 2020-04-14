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сегодня, 11:30

Честный полицейский не соблазнился взяткой в 2 тысячи рублей

10 902
#Взятка
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Честный полицейский не соблазнился взяткой в 2 тысячи рублей

За попытку дачи взятки женщину привлекут к ответственности.

Прокурор Добровского района направил в мировой суд уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Липецка, обвиняемой в покушении на дачу взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанка пыталась дать взятку полицейскому 27 февраля за прекращение возбужденного в отношении нее уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Женщина сулила 2 тысячи рублей, но сотрудник составил на неё рапорт, на основании которого было возбуждено второе уголовное дело.

По части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей», предприимчивой даме грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 1 года.

10 902
#Взятка
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Комментарии (10)

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Эх

3 минуты назад
Целых 2 тыщ.
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народ арарата

5 минут назад
э да че ,по братски да хотэла
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Еще

11 минут назад
Джеймс Кэмерон, Можно Безрукова сюда !, Тот ещё очколиЗ.
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Джеймс Кэмерон

20 минут назад
Отличный сюжет для моего нового фантастического фильма!Мент в расее-не берет взяток!Ну все-Оскар мой!Осталось актеров подобрать,но у меня уже есть список потенциальных лизунов:валерия,йоська муж евойный,пореченков,машков,дениска мацуев,газманов олега,любЭ.Вот кинишку-то наснимаю!Да чего там Оскар-в помощники возьму соловьева с киселевым и марго симоняшку с ее кеосаяшкой!Все-еду снимать,жди меня мАсква!
ответить

Валерий

29 минут назад
Какую надо иметь совесть, чтобы честному копу предлогать две тысячи, забейте их себе в одно отверстие ни один порядочный коп не возьмет две тысячи, очень мало!
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Ага

32 минуты назад
А ещё в России честный президент .
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Мент

48 минут назад
Лучше бы она саснула.
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Серый

55 минут назад
Это он от обиды, слишком дёшево она оценила его работу.
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Правовед

55 минут назад
Честный полицейский это приблизительно тоже самое, что и порядочная проститутка.
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Оборотень в погонах.

56 минут назад
А чём тут соблазняться? Это все равно, что плюнуть в меня.
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