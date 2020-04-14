Честный полицейский не соблазнился взяткой в 2 тысячи рублей

За попытку дачи взятки женщину привлекут к ответственности.

Прокурор Добровского района направил в мировой суд уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Липецка, обвиняемой в покушении на дачу взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанка пыталась дать взятку полицейскому 27 февраля за прекращение возбужденного в отношении нее уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Женщина сулила 2 тысячи рублей, но сотрудник составил на неё рапорт, на основании которого было возбуждено второе уголовное дело.

По части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей», предприимчивой даме грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 1 года.