Общество
23 минуты назад
Мир проспал: липецкий педуниверситет запатентовал простейшую медицинскую методику
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А пока педагоги и студенты готовятся к турниру по запатентованной FingersFit
ЛГПУ имени П.П.Семёнова-Тян-Шанского получил патент на изобретение в области медицины «Способ оценки мелкой моторики рук». Как сообщает паблик университета, идея изобретения очень проста: человеку предъявляется жест в виде комбинации согнутых и выпрямленных пальцев. Задача заключается в как можно быстром построении обратного зеркального жеста с противоположным сочетанием согнутых и выпрямленных пальцев.
«Эта идея легла в основу компьютерной программы. Получился доступный и информативный тест, который может быть использован для выявления уровня развития мелкой моторики, для определения степени готовности рук к специфическим профессиональным движениям, для оценки степени готовности ребенка к школе, для измерения эффективности развивающих педагогических программ, при приеме на работу, для нейропсихологической диагностики в медицине, и многих других случаях», сообщают в ЛГПУ.
Эта идея из-за простоты может показаться очевидной. Однако, как выяснилось, ни в одной из 23 международных патентных баз эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности за год не нашли аналога, препятствующего выдаче патента.
FingersFit – это не только информативный тест, но и игра, развивающая моторику, реакцию и оперативное мышление. Создатели изобретения А.Н. Старкин и А.А. Померанцев планируют проведение первенства ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по FF, как только режим самоизоляции будет отменен. В настоящее время разрабатываются правила соревнований и положение о мероприятии".
Фото: vk.com/club_official_lspu
«Эта идея легла в основу компьютерной программы. Получился доступный и информативный тест, который может быть использован для выявления уровня развития мелкой моторики, для определения степени готовности рук к специфическим профессиональным движениям, для оценки степени готовности ребенка к школе, для измерения эффективности развивающих педагогических программ, при приеме на работу, для нейропсихологической диагностики в медицине, и многих других случаях», сообщают в ЛГПУ.
Эта идея из-за простоты может показаться очевидной. Однако, как выяснилось, ни в одной из 23 международных патентных баз эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности за год не нашли аналога, препятствующего выдаче патента.
FingersFit – это не только информативный тест, но и игра, развивающая моторику, реакцию и оперативное мышление. Создатели изобретения А.Н. Старкин и А.А. Померанцев планируют проведение первенства ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по FF, как только режим самоизоляции будет отменен. В настоящее время разрабатываются правила соревнований и положение о мероприятии".
Фото: vk.com/club_official_lspu
9 940
Да , это же Асадов !
Волонтер
Вот так пальчики!
Жиган -лимон!.
А ведь сегодня !
Да Уж
Гость
Роман
В Шаинский !
Во !, ДОжили!