Общество

23 минуты назад

Мир проспал: липецкий педуниверситет запатентовал простейшую медицинскую методику

9 940
#патент #медицинская методика
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Мир проспал: липецкий педуниверситет запатентовал простейшую медицинскую методику

А пока педагоги и студенты готовятся к турниру по запатентованной FingersFit

ЛГПУ имени П.П.Семёнова-Тян-Шанского получил патент на изобретение в области медицины «Способ оценки мелкой моторики рук». Как сообщает паблик университета, идея изобретения очень проста: человеку предъявляется жест в виде комбинации согнутых и выпрямленных пальцев. Задача заключается в как можно быстром построении обратного зеркального жеста с противоположным сочетанием согнутых и выпрямленных пальцев.

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«Эта идея легла в основу компьютерной программы. Получился доступный и информативный тест, который может быть использован для выявления уровня развития мелкой моторики, для определения степени готовности рук к специфическим профессиональным движениям, для оценки степени готовности ребенка к школе, для измерения эффективности развивающих педагогических программ, при приеме на работу, для нейропсихологической диагностики в медицине, и многих других случаях», сообщают в ЛГПУ.

Эта идея из-за простоты может показаться очевидной. Однако, как выяснилось, ни в одной из 23 международных патентных баз эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности за год не нашли аналога, препятствующего выдаче патента.

FingersFit – это не только информативный тест, но и игра, развивающая моторику, реакцию и оперативное мышление. Создатели изобретения А.Н. Старкин и А.А. Померанцев планируют проведение первенства ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по FF, как только режим самоизоляции будет отменен. В настоящее время разрабатываются правила соревнований и положение о мероприятии". 

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Фото: vk.com/club_official_lspu

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#патент #медицинская методика
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Комментарии (10)

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Да , это же Асадов !

44 секунды назад
Вот так пальчики!, Я готов тебя ,Вова, долго ждать ....!, К сожалению !-все напрасно !.
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Волонтер

2 минуты назад
в программе жить здорово это давно уже показывают. кто у кого спер методику?
ответить

Вот так пальчики!

2 минуты назад
Только знать бы ,что всё не зря!, И голосовал я за тебя Путин, не напрасно !?.
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Жиган -лимон!.

6 минут назад
А Вовка симпатичный !, Жиган -Вован ,тебя хочу обнять !..,
ответить

А ведь сегодня !

7 минут назад
День рождения круга ! " И вы вдвоём решаете -так Путин вор и пусть сидит !.
ответить

Да Уж

7 минут назад
Такой иститут закрыть пора.Лишить лицензии за бесполезностью.
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Гость

11 минут назад
А зачем плокат спи...ли с почетной доски: "золотые руки фрезеровщиков страны 2020"
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Роман

12 минут назад
Молодцы 5+
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В Шаинский !

13 минут назад
В Кремле сидел кузнечик, совсем ,как огуречик,Совсем, как огуречик-В пупырышку он был( Ботоксом обкололся), Он кушал только травку ( Да марихуану походу ,такие решения принимает ), Не трогал ни козявку !, Да с мухами дружил !, Вот такая беда на нашу голову !.
ответить

Во !, ДОжили!

15 минут назад
Распальцовка опять в моде !, Слава великому Путину !.
ответить

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