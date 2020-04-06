сегодня, 14:43
Крупнейшие банки уже в среду начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату по госпрограмме
Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов дал поручение ускорить выдачу денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса, в отраслях наиболее затронутых от последствий распространения коронавирусной инфекции. Центральный банк выделит на эти цели 150 млрд. рублей.
Недавно правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий кредитным организациям на беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки их зарплатных фондов, внесенные Минэкономразвития России, а также одобрило проект распоряжения о выделении на эти цели 2,6 млр. рублей.
Деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на 6 месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд. рублей, охват – 1,5 миллиона сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмёт на себя государство через ВЭБ.
Гость
м
Мышка Норушка.
Александр48
Александр48
НАРОД
Это всё ерунда
Для тех кто в танке