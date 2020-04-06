Коронавирус

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Крупнейшие банки уже в среду начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату по госпрограмме

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#коронавирус #малый бизнес
Крупнейшие банки уже в среду начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату по госпрограмме

Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов дал поручение ускорить выдачу денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса, в отраслях наиболее затронутых от последствий распространения коронавирусной инфекции. Центральный банк выделит на эти цели 150 млрд. рублей.

Как сообщает Министерство экономического развития, в первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ – Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие. Начиная со среды, 8 апреля, эти банки начнут выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости. Сбербанк и ВТБ в начале прошлой недели уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0% годовых. В настоящее время Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

Недавно правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий кредитным организациям на беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки их зарплатных фондов, внесенные Минэкономразвития России, а также одобрило проект распоряжения о выделении на эти цели 2,6 млр. рублей.

Деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на 6 месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд. рублей, охват – 1,5 миллиона сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмёт на себя государство через ВЭБ.
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#коронавирус #малый бизнес

Комментарии (8)

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Гость

18 секунд назад
Смехопанорама, влезть в кредит, а расплачиваться чем, скоро что то начнется, если поддержка будет такой, вопрос только что начнется
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м

9 минут назад
пи..ц. отдавать их чем? это помощь??? издевательство.
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Мышка Норушка.

26 минут назад
Бесплатный сыр - даже в мышеловках нет.
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Александр48

31 минуту назад
Все красиво написано но по факту это только туризм , гостиницы, общественное питание, школы и сады, а как с теми кто работает на оказании услуг этим отраслям
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Александр48

35 минут назад
Все красиво написано но по факту это только туризм , гостиницы, частные школы и сады, а как с теми кто работает на оказании услуг этим отраслям
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НАРОД

57 минут назад
Чем их отдавать-то будут, эти кредиты, если оборотов нет и деятельности нет.
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Это всё ерунда

сегодня, 14:58
Когда от уплаты в ЖКХ освободят и выплатят каждому по 50 т.р.?
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Для тех кто в танке

сегодня, 14:58
В 1990 году все накопления граждан СССР в Сбербанке были обнулены. Так кто и кому должен? И о каких кредитах сегодня можно говорить.....
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