Крупнейшие банки уже в среду начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату по госпрограмме

Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов дал поручение ускорить выдачу денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса, в отраслях наиболее затронутых от последствий распространения коронавирусной инфекции. Центральный банк выделит на эти цели 150 млрд. рублей.







Недавно правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий кредитным организациям на беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки их зарплатных фондов, внесенные Минэкономразвития России, а также одобрило проект распоряжения о выделении на эти цели 2,6 млр. рублей.



Деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на 6 месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд. рублей, охват – 1,5 миллиона сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмёт на себя государство через ВЭБ.

Как сообщает Министерство экономического развития , в первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ – Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие. Начиная со среды, 8 апреля, эти банки начнут выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости. Сбербанк и ВТБ в начале прошлой недели уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0% годовых. В настоящее время Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.Недавно правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий кредитным организациям на беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки их зарплатных фондов, внесенные Минэкономразвития России, а также одобрило проект распоряжения о выделении на эти цели 2,6 млр. рублей.Деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на 6 месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд. рублей, охват – 1,5 миллиона сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмёт на себя государство через ВЭБ.