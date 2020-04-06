Липчане продолжают активно обогащать аферистов

76-летняя пенсионерка лично перевела мошенникам 322 тысячи рублей, а водитель такси - 18 тысяч.

В райотделы УМВД РФ по Липецку продолжают поступать заявления от липчан, ставших жертвами мошенников.



За одни только минувшие выходные (в объявленный президентом России нерабочим апрель теперь странно звучат названия шестого и седьмого дней недели) сразу несколько липчан обратились в полицию с заявлениями о совершенных в их отношении преступлениях.



Так, 76-летняя пенсионерка лично перевела аферистам со своей банковской карты 322 тысячи рублей, хотя должна была получить «компенсацию от государства» за приобретенные ею в 2018 году медикаменты (пенсионерке так вскружили голову неожиданные дивиденды, что у нее отключился здравый смысл). А 52-летний водитель такси таким же образом расстался с 18 тысячами рублями, которые у него с карты списали мошенники, заморочив ему голову неким междугородным заказом . Еще одна липчанка-пенсионерка неосторожно ответила на звонок «службы безопасности» одного известного банка, потом последовала полученной инструкции по спасению своего вклада и лично списала со своего счета в пользу неизвестного 108 тысяч рублей.



- Такие преступления чрезвычайно сложно раскрыть, поэтому телефонные мошенничества стали настоящим бичом правоохранительных органов. При наличии мобильной связи интеллект и фантазия аферистов работают на максимальных оборотах. Мы уже устали устали обращаться к гражданам не быть легковерными, но, к сожалению, наших призывов не слышат и данная тематика по-прежнему актуальна, - прокомментировали вал таких преступлений в пресс-службе прокуратуры области.



Помощник прокурора региона Татьяна Ткачева, обобщая преступления такого рода, резюмирует, что от действий мошенников в первую очередь страдают люди среднего и пожилого возраста. Татьяна Ткачева просит липчан проводить вразумительные беседы с родителями, бабущками и дедушками, научить их критически подходить к звонкам от неизвестных им номеров телефонов.



- Все начинается со звонка неизвестного человека, который путем нескольких наводящих вопросов быстро понимает, с кем говорит, и начинает работать с «лохом» по персональной программе. Мошенник может представиться сотрудником полиции, банка, органа соцзащиты. Их цель - заставить человека расстаться с деньгами под разными предлогами. Мошенники очень хорошо манипулируют людьми и отлично знают психологию. Мотивами могут стать беспокойство за близких и знакомых, волнение за свой телефонный номер, счет в банке или кредитную карту, желание получить приз или деньги, обычное любопытство. Возможен вариант получения SMS-сообщения с незнакомого номера: «Привет, как дела?» Такая переписка может продолжаться до тех пор, пока на счету доверчивого абонента не останется денег. Аферисты могут позвонить с незнакомого номера, и из любопытства жертва мошенничества может перезвонить, заплатив за соединение большие деньги. Кроме того, участились случаи мошенничеств с использованием услуги «Мобильный банк», позволяющей управлять счетами через мобильное устройство. Данная услуга «привязывает» банковский счет к номеру телефона клиента банка, - говорит Татьяна Ткачева.



В прокуратуре области просят граждан быть бдительными и при первых же сомнениях прекращать общение с незнакомцами.