Ать-два левой!

Ученые предложили правшам для похудения есть левой рукой

Группа международных ученых предложила бороться с лишним весом, используя во время приема пищи нерабочую руку. О результатах эксперимента рассказали в издании MedikForum.ru.

Специалисты изучили пищевое поведение добровольцев, когда они ели привычным способом и нестандартным, держа вилку или ложку в нерабочей руке. Выяснилось, что во втором случае участники эксперимента съели на 30% пищи меньше, чем в первом.

Диетологи отмечают, что это произошло из-за того, что сигнал о насыщении в мозг стал поступать раньше, сообщает ren.tv