Сидим дома и шьем маски

Самый дефицитный товар в Липецке, да и по всему миру – не туалетная бумага и греча, а простые медицинские маски. Они закончились у поставщиков еще зимой, до объявления пандемии коронавируса. Аптекари на вопрос о поставках лишь разводят руками и поправляют на лице самодельные маски. Выход один – шить самим.







Липчанка, волонтер Елена Берестюкова еще с конца марта шьет и бесплатно раздает многоразовые трехслойные (хлопок - целлюлоза) защитные маски для лица. Для мам и деток делает маленькие и цветные маски. Конечно, Елене нужны материалы для изготовления и помощники. Липчане очень ценят выбор Елены и предлагают ей свою помощь и материалы, волонтеру передают подарки и говорят огромное спасибо. Чтобы транслировать опыт своей домашней мастерской, Елена разместила обучающий пост.







Если вам сложно понять тонкости процесса по иллюстрации, то можно воспользоваться видеоинструкцией.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ШИТЬ? (@sewing_nata) 29 Мар 2020 в 8:25 PDT



В Липецке в волонтерском центре работает



- К сожалению, у нас пока нет определенных волонтеров, занимающихся исключительно масками. За их изготовление садится любой свободный. Так что нам, в первую очередь, не хватает рук. Ждем на помощь всех совершеннолетних, умеющих шить. Не умеете – не беда. Научим кроить, и втянетесь в процесс. На изготовление одной маски уходит не больше 10 минут, - говорит координатор волонтеров Марина Репникова(8-920-245-53-05). – Помимо свободных рук, нам нужны материалы для изготовления : бельевые резинки и ткань. Принимаем хлопок, марлю, ситец, бязь. Готовы взять на крой постельное белье. Нужна любая помощь.





Те, кому спицы и крючок ближе нитки и иголки, могут воспользоваться схемами, мастер-классами и советами блогеров.



С 4 апреля в липецкий транспорт не пустят пассажиров без маски. Как быть, если нужно ехать, а масок нигде не купишь? Придется включить смекалку и вспомнить школьные уроки труда. На самом деле, сделать маску – раз плюнуть. Даже при минимальном умении обращаться с ниткой и иголкой на одну маску уйдет не больше четверти часа.Липчанка, волонтер Елена Берестюкова еще с конца марта шьет и бесплатно раздает многоразовые трехслойные (хлопок - целлюлоза) защитные маски для лица. Для мам и деток делает маленькие и цветные маски. Конечно, Елене нужны материалы для изготовления и помощники. Липчане очень ценят выбор Елены и предлагают ей свою помощь и материалы, волонтеру передают подарки и говорят огромное спасибо. Чтобы транслировать опыт своей домашней мастерской, Елена разместила обучающий пост.Если вам сложно понять тонкости процесса по иллюстрации, то можно воспользоваться видеоинструкцией.В Липецке в волонтерском центре работает мини-цех по пошиву масок . За изготовление дефицитного товара волонтеры садятся в любую минуты, свободную от выполнения заявок с «горячей линии».- К сожалению, у нас пока нет определенных волонтеров, занимающихся исключительно масками. За их изготовление садится любой свободный. Так что нам, в первую очередь, не хватает рук. Ждем на помощь всех совершеннолетних, умеющих шить. Не умеете – не беда. Научим кроить, и втянетесь в процесс. На изготовление одной маски уходит не больше 10 минут, - говорит координатор волонтеров Марина Репникова(8-920-245-53-05). – Помимо свободных рук, нам нужны материалы для изготовления : бельевые резинки и ткань. Принимаем хлопок, марлю, ситец, бязь. Готовы взять на крой постельное белье. Нужна любая помощь.Те, кому спицы и крючок ближе нитки и иголки, могут воспользоваться схемами, мастер-классами и советами блогеров.