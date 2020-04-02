сегодня, 11:40
Сидим дома и шьем маски
Самый дефицитный товар в Липецке, да и по всему миру – не туалетная бумага и греча, а простые медицинские маски. Они закончились у поставщиков еще зимой, до объявления пандемии коронавируса. Аптекари на вопрос о поставках лишь разводят руками и поправляют на лице самодельные маски. Выход один – шить самим.
Липчанка, волонтер Елена Берестюкова еще с конца марта шьет и бесплатно раздает многоразовые трехслойные (хлопок - целлюлоза) защитные маски для лица. Для мам и деток делает маленькие и цветные маски. Конечно, Елене нужны материалы для изготовления и помощники. Липчане очень ценят выбор Елены и предлагают ей свою помощь и материалы, волонтеру передают подарки и говорят огромное спасибо. Чтобы транслировать опыт своей домашней мастерской, Елена разместила обучающий пост.
Если вам сложно понять тонкости процесса по иллюстрации, то можно воспользоваться видеоинструкцией.
В Липецке в волонтерском центре работает мини-цех по пошиву масок. За изготовление дефицитного товара волонтеры садятся в любую минуты, свободную от выполнения заявок с «горячей линии».
- К сожалению, у нас пока нет определенных волонтеров, занимающихся исключительно масками. За их изготовление садится любой свободный. Так что нам, в первую очередь, не хватает рук. Ждем на помощь всех совершеннолетних, умеющих шить. Не умеете – не беда. Научим кроить, и втянетесь в процесс. На изготовление одной маски уходит не больше 10 минут, - говорит координатор волонтеров Марина Репникова(8-920-245-53-05). – Помимо свободных рук, нам нужны материалы для изготовления : бельевые резинки и ткань. Принимаем хлопок, марлю, ситец, бязь. Готовы взять на крой постельное белье. Нужна любая помощь.
Те, кому спицы и крючок ближе нитки и иголки, могут воспользоваться схемами, мастер-классами и советами блогеров.
НЕ ПАТРИОТ
Я
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Липчанин
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Сергей
Марфа Вышивальщица
Шизохрения
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