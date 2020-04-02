Общество

сегодня, 11:40

Сидим дома и шьем маски

38 1540
#сидим дома #маска
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Сидим дома и шьем маски

Самый дефицитный товар в Липецке, да и по всему миру – не туалетная бумага и греча, а простые медицинские маски. Они закончились у поставщиков еще зимой, до объявления пандемии коронавируса. Аптекари на вопрос о поставках лишь разводят руками и поправляют на лице самодельные маски. Выход один – шить самим.

С 4 апреля в липецкий транспорт не пустят пассажиров без маски. Как быть, если нужно ехать, а масок нигде не купишь? Придется включить смекалку и вспомнить школьные уроки труда. На самом деле, сделать маску – раз плюнуть. Даже при минимальном умении обращаться с ниткой и иголкой на одну маску уйдет не больше четверти часа.


Липчанка, волонтер Елена Берестюкова еще с конца марта шьет и бесплатно раздает многоразовые трехслойные (хлопок - целлюлоза) защитные маски для лица. Для мам и деток делает маленькие и цветные маски. Конечно, Елене нужны материалы для изготовления и помощники. Липчане очень ценят выбор Елены и предлагают ей свою помощь и материалы, волонтеру передают подарки и говорят огромное спасибо. Чтобы транслировать опыт своей домашней мастерской, Елена разместила обучающий пост.



Если вам сложно понять тонкости процесса по иллюстрации, то можно воспользоваться видеоинструкцией.



В Липецке в волонтерском центре работает мини-цех по пошиву масок. За изготовление дефицитного товара волонтеры садятся в любую минуты, свободную от выполнения заявок с «горячей линии».

- К сожалению, у нас пока нет определенных волонтеров, занимающихся исключительно масками. За их изготовление садится любой свободный. Так что нам, в первую очередь, не хватает рук. Ждем на помощь всех совершеннолетних, умеющих шить. Не умеете – не беда. Научим кроить, и втянетесь в процесс. На изготовление одной маски уходит не больше 10 минут, - говорит координатор волонтеров Марина Репникова(8-920-245-53-05). – Помимо свободных рук, нам нужны материалы для изготовления : бельевые резинки и ткань. Принимаем хлопок, марлю, ситец, бязь. Готовы взять на крой постельное белье. Нужна любая помощь.


 Те, кому спицы и крючок ближе нитки и иголки, могут воспользоваться схемами, мастер-классами и советами блогеров.

38 1540
#сидим дома #маска
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Комментарии (38)

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НЕ ПАТРИОТ

8 минут назад
Гость, Зато теперь знаем, что трусы это 2 в одном - можно на морду, можно и на жопу...
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Я

9 минут назад
Вот только такие маски не от чего, кроме пыли не спасут.
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Гость

10 минут назад
Негры маски уже разгружают в США, а вы трусы на голову одевайте, чтоб на транспорте проехать
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Липчанин

13 минут назад
Негры в США уже разгружают самолет да нахваливают.Один ИВЛ 1.5 ляма.А для россиян как всегда одни советы хэнд мэйд.
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Гость

16 минут назад
В Америку все маски отправили. РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША!!!
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Сергей

18 минут назад
4 аптеки обошел масок нет. Не ужели они улетели
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Марфа Вышивальщица

21 минуту назад
прежде,чем шить-надобно в магазин сходить за марлей,нитками,ватой.Пожалуй лучше трусы на морду одену
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Шизохрения

26 минут назад
жду видео, как сделать парацетамол. А вязанная маска- фигня, смысл не в "наморднике", а чтобы вирус не пролез, ну в крайнем случае - нетканый материал в помощь
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Гость

34 минуты назад
Завтра скажут вакцину себе сами делайте Нахера такая власть?
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Гость

34 минуты назад
Завтра скажут вакцину себе сами делайте Нахера такая власть?
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