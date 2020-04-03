10 минут назад
В Липецкой области потеплеет до +15
3 и 4 апреля погода в Липецкой области будет без осадков. 5 апреля к региону приблизится атмосферный фронт, который принесет с собой небольшой дождь Среднесуточные температуры составят: 3 и 4 апреля – 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 5 апреля – 4-5 градусов тепла, что около климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.
День 3 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 13 градусов мороза.
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