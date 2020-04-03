Коронавирус

сегодня, 13:15

Мировая война с коронавирусом: больше миллиона заболевших, 53 000 умерших

23 2234
#коронавирус
3
Мировая война с коронавирусом: больше миллиона заболевших, 53 000 умерших

Пока Китай возвращается к привычной жизни и даже думает о свадьбах, Евросоюз  признается, что трагедия в Италии, которая стала главным источником тревожных новостей, могла быть меньше, если бы ЕС вовремя протянул руку помощи. Мы собрали мировые новости о борьбе с коронавирусом за минувшие сутки. 

По данным онлайн-мониторинга на утро 3 апреля в мире: 

- зафиксировано 1 017 386 случаев заражения коронавирусом, 

- за сутки зараженных стало больше на 10 978 человек, 

- общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 53 238 человек, сегодня зафиксировано 1 547 случаев смерти, 

- полностью вылечились от вируса 212 599 человек.  

Больше всего зараженных сегодня в США – 245 373 человека, только за сутки их стало больше на 496. Здесь с начала эпидемии умерли 6095 человек, в том числе 25 за последние сутки. На втором месте Италия, где оказались заражены 115 242 человека, а погибли уже 13 915 человек. Третье место – у Испании (112 065 зараженных и 10 348 погибших). Новые случаи регистрировались в Австрии, Польше, Дании, Норвегии, Израиле Южной Корее, Бразилии, Австралии, даже на Гаити – всего в 44 странах.  

В России за последние сутки подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции в 32 регионах – это самое большое число новых заболевших с начала эпидемии в стране. Всего в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выздоровели 281 человек. 

В Липецкой области - три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, диагноз подтвердился у трех жителей региона, которые вернулись в регион из-за границы. Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» сегодня составляет в регионе 15 человек, одна из этих заболевших вылечена - сегодня ее выпишут из больницы.  

Вакцину от SARS-CoV-2 американские ученые испытывают на мышах 

В Питтсбургском университете ученые провели первые доклинические испытания  вакцины от коронавируса на лабораторных мышах. Первые итоги, о которых рассказывает научный журнал  EBioMedicine, дарят оптимизм – вырабатывать антитела к вирусу иммунитет мышей начинал через две недели после вакцинирования. Теперь ученые ждут разрешения провести испытание вакцины на людях-доюровольцах.  

Эпидемия в Китае идет на спад 

На 1 апреля китайские врачи подтвердили всего 35 новых случаев коронавируса, все – привезли из-за рубежа.  

Китайские пары думают о свадьбах 

Об этой истории рассказали на странице группы «Россия-Китай: главное» в Фейсбуке. Медсестру медицинской бригады провинции Гуйчжоу, которая вышла после врачебной миссии бригады из 14-дневного карантина, ждал сюрприз: у изолятора ее парень на глазах всей группы сделал девушке предложение. Молодой человек хотел сделать предложение во время совместного путешествия, но вирус разлучил пару: медсестра отправилась на борьбу с болезнью в Хубей. Пара ждала этой долгожданной победы над эпидемией и встречи, считая каждую секунду. 

Китай протягивает руку помощи России 

26 тонн гуманитарного груза - инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты (одноразовые перчатки, бахилы) отправил в Россию Китай. В пресс-службе Минпромторга РФ рассказали, что помощь из Китая направят для дальнейшего распределения в Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Минздрава России.  

Средства индивидуальной защиты на 11,4 миллиона долларов получила 2 апреля от Китая и Эстония – самолет доставил в страну хирургические и респираторные маски, защитные очки и перчатки, защитные халаты и медицинские шапки.  

ЕС извиняется перед Италией 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично извиняется в итальянской газете La Repubblica перед Италией за то, что страны ЕС своевременно не проявили солидарность в борьбе с новым вирусом. Она сожалеет, что в первые дни кризиса «многие думали только о проблемах своих домов», и это принесло вред, которого можно было избежать. 

Итальянский политик, секретарь партии «Лига» Маттео Сальвини ответил видеообращением в соцсети: «Сегодня председатель Европейской комиссии просит прощения у Италии и итальянцев. Могла бы подумать об этом раньше».  

Австрийцев штрафуют на 500 евро за нарушение дистанции 

Полицейские внимательно следят за тем, как люди соблюдают санитарные правила – сегодня в Австрии, как и в большинстве стран, ввели жесткие нормы карантина. Выходить на улицу могут те, кому нужно идти на работу, требуется помощь или для срочных покупок. За нарушение дистанции действует штраф – 500 евро при условии оплаты в первые десять часов, после чего его сумма увеличивается.  

Так, полицейский патруль выписал штраф двум австрийцам, которые случайно встретились на улице и разговаривали друг с другом, нарушив дистанцию.  

Россия продолжает помогать – на очереди Сербия 

Президент Сербии Александар Вучич сообщил после телефонного разговора с российским президентом, что тот пообещал оказать Сербии помощь - в том числе направить в страну врачей и специалистов по дезинфекции объектов. 

Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом 

В настоящее время председатель парламента Ирана Али Лариджани находится в карантине.  

ВОЗ не подтвердил особые свойства имбиря при борьбе с коронавирусом 

Цены на имбирь в российских магазинах резко выросли. Возможно, причина в так называемых «народных советах» о том, что имбирь помогает вылечиться от нового вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от имбиря, но в то же время не верить в его эффективность при лечении коронавирусной инфекции. 

Россияне заменяют антисептики водкой

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила, что россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков. Возросшие объемы продажи водки подтвердила Ассоциация производителей алкоголя, однако берут ее больше для дезинфекции, поскольку в аптеках бывают перебои с антисептиками.  

Забайкальский край полностью запретил продавать алкоголь 

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов временно запретил в регионе розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения» - в рамках режима повышенной готовности, который ввели в крае из-за эпидемии. По его мнению, в регионе выросло число правонарушений, которые совершили на почве алкоголя.  

Больше всего нарушителей самоизоляции в Санкт-Петербурге 

Около тысячи человек привлекли к административной ответственности в России за нарушение режима самоизоляции. Больше всего – в Санкт-Петербурге (170), сообщает пресс-служба Смольного.  

Бургер Кинг и Макдональдс будут кормить врачей «скорой» бесплатно 

Сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald's на фоне распространения в России коронавируса запустили программу поддержки медработников, в рамках которой будут бесплатно кормить их обедами, сообщили в компаниях в четверг (Burger King оповестила об этом дополнительно на официальной странице в соцсети в контакте). 

Макдональдс предлагает медикам бесплатный обед из напитка и сэндвича, пообедать бесплатно бригады «скорой» смогут до 15 апреля в 58 регионах. Горячий обед или напиток бесплатно для медработников будет предлагать и «Бургер Кинг».  

Карантин поможет каждому сэкономить по 10 тысяч рублей 

9 дней «каникул», с 28 февраля по 5 марта, объявленных нерабочими в связи с пандемией коронавируса, помогут сэкономить каждому россиянину по 3 тысячи рублей, если карантин продлится месяц, то семейный бюджет на каждого члена семьи получит экономию в 10 тысяч рублей, а вот наиболее завязанные на спрос отрасли лишатся почти полутора триллионов, сообщает исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.  
23 2234
#коронавирус
3

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

седой

6 минут назад
а то что руки надо мыть всегда, да и не контактировать с больным...это прописные истины суКО еще с детских садов учили.......:-) на мой взгляд коронка это очень хорошее у удобное прикрытие.....
ответить

Он

21 минуту назад
А сколько заболело умерло от гриппа???, уже давно голый
ответить

Всемирная найопка

22 минуты назад
По предварительному сговору а это уже статья
ответить

Вв

34 минуты назад
Все СМИ только страшилки строчат, как под копирку, а народ разучился думать, что такое один миллион в сравнении семи миллиардов населения
ответить

Zukko

35 минут назад
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ----- https://cuz.su/prees
ответить

Перри Мейсон

44 минуты назад
Интересно, а как дела у мирового правительства с Конституцией?
ответить

седой

45 минут назад
А сколько заболело умерло от гриппа???, умница... в тточку!!!
ответить

седой

46 минут назад
Щорс, согласен на все 100%. всемировоеразводилово...количество умерших в странах не превышает то количество которое было в прошлом году ...средняя цифра в день....есть сайт онлайн демографии....там можно все увидеть....всем удачи и не болейте:-) и не позволяйте делать из вас массу...
ответить

жительница

46 минут назад
Следите за статистикой! за вчерашние сутки заболевших было более 770, сегодня меньше 601!)))
ответить

Стерва

59 минут назад
Перебои с антисептиками?Пройдитесь по аптекам-там вообще ничего нет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля
#коронавирус #трудовые отношения
4
Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля

9 минут назад

Коронавирус
Вузы региона готовы продолжить образовательный процесс дистанционно
#вузы #самоизоляция
5
Вузы региона готовы продолжить образовательный процесс дистанционно

23 минуты назад

Коронавирус
В областной инфекционной больнице остались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией
#коронавирус
13
В областной инфекционной больнице остались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией

51 минуту назад

Коронавирус
В «черный список» попали пивные магазины и нижнее белье
#торговля
57
В «черный список» попали пивные магазины и нижнее белье

сегодня, 13:25

Общество
Сегодня из инфекционной больницы выпишут выздоровевшую после коронавируса пациентку
#коронавирус
39
Сегодня из инфекционной больницы выпишут выздоровевшую после коронавируса пациентку

сегодня, 12:35

Новости в instagram
Врачей из Воловской районной больницы в списке заболевших COVID-2019 нет
#коронавирус
13
Врачей из Воловской районной больницы в списке заболевших COVID-2019 нет

сегодня, 12:22

Коронавирус