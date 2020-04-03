Мировая война с коронавирусом: больше миллиона заболевших, 53 000 умерших

Пока Китай возвращается к привычной жизни и даже думает о свадьбах, Евросоюз признается, что трагедия в Италии, которая стала главным источником тревожных новостей, могла быть меньше, если бы ЕС вовремя протянул руку помощи. Мы собрали мировые новости о борьбе с коронавирусом за минувшие сутки.







- зафиксировано 1 017 386 случаев заражения коронавирусом,



- за сутки зараженных стало больше на 10 978 человек,



- общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 53 238 человек, сегодня зафиксировано 1 547 случаев смерти,



- полностью вылечились от вируса 212 599 человек.



Больше всего зараженных сегодня в США – 245 373 человека, только за сутки их стало больше на 496. Здесь с начала эпидемии умерли 6095 человек, в том числе 25 за последние сутки. На втором месте Италия, где оказались заражены 115 242 человека, а погибли уже 13 915 человек. Третье место – у Испании (112 065 зараженных и 10 348 погибших). Новые случаи регистрировались в Австрии, Польше, Дании, Норвегии, Израиле Южной Корее, Бразилии, Австралии, даже на Гаити – всего в 44 странах.



В России за последние сутки подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции в 32 регионах – это самое большое число новых заболевших с начала эпидемии в стране. Всего в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выздоровели 281 человек.



В Липецкой области - три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, диагноз подтвердился у трех жителей региона, которые вернулись в регион из-за границы. Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» сегодня составляет в регионе 15 человек, одна из этих заболевших вылечена -



Вакцину от SARS-CoV-2 американские ученые испытывают на мышах



В Питтсбургском университете ученые провели первые доклинические испытания вакцины от коронавируса на лабораторных мышах. Первые итоги, о которых рассказывает научный журнал EBioMedicine, дарят оптимизм – вырабатывать антитела к вирусу иммунитет мышей начинал через две недели после вакцинирования. Теперь ученые ждут разрешения провести испытание вакцины на людях-доюровольцах.



Эпидемия в Китае идет на спад



На 1 апреля китайские врачи подтвердили всего 35 новых случаев коронавируса, все – привезли из-за рубежа.



Китайские пары думают о свадьбах



Об этой истории рассказали на странице группы «Россия-Китай: главное» в Фейсбуке. Медсестру медицинской бригады провинции Гуйчжоу, которая вышла после врачебной миссии бригады из 14-дневного карантина, ждал сюрприз: у изолятора ее парень на глазах всей группы сделал девушке предложение. Молодой человек хотел сделать предложение во время совместного путешествия, но вирус разлучил пару: медсестра отправилась на борьбу с болезнью в Хубей. Пара ждала этой долгожданной победы над эпидемией и встречи, считая каждую секунду.



Китай протягивает руку помощи России



26 тонн гуманитарного груза - инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты (одноразовые перчатки, бахилы) отправил в Россию Китай. В пресс-службе Минпромторга РФ рассказали, что помощь из Китая направят для дальнейшего распределения в Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Минздрава России.



Средства индивидуальной защиты на 11,4 миллиона долларов получила 2 апреля от Китая и Эстония – самолет доставил в страну хирургические и респираторные маски, защитные очки и перчатки, защитные халаты и медицинские шапки.



ЕС извиняется перед Италией



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично извиняется в итальянской газете La Repubblica перед Италией за то, что страны ЕС своевременно не проявили солидарность в борьбе с новым вирусом. Она сожалеет, что в первые дни кризиса «многие думали только о проблемах своих домов», и это принесло вред, которого можно было избежать.



Итальянский политик, секретарь партии «Лига» Маттео Сальвини ответил видеообращением в соцсети: «Сегодня председатель Европейской комиссии просит прощения у Италии и итальянцев. Могла бы подумать об этом раньше».



Австрийцев штрафуют на 500 евро за нарушение дистанции



Полицейские внимательно следят за тем, как люди соблюдают санитарные правила – сегодня в Австрии, как и в большинстве стран, ввели жесткие нормы карантина. Выходить на улицу могут те, кому нужно идти на работу, требуется помощь или для срочных покупок. За нарушение дистанции действует штраф – 500 евро при условии оплаты в первые десять часов, после чего его сумма увеличивается.



Так, полицейский патруль выписал штраф двум австрийцам, которые случайно встретились на улице и разговаривали друг с другом, нарушив дистанцию.



Россия продолжает помогать – на очереди Сербия



Президент Сербии Александар Вучич сообщил после телефонного разговора с российским президентом, что тот пообещал оказать Сербии помощь - в том числе направить в страну врачей и специалистов по дезинфекции объектов.



Председатель парламента Ирана заразился коронавирусом



В настоящее время председатель парламента Ирана Али Лариджани находится в карантине.



ВОЗ не подтвердил особые свойства имбиря при борьбе с коронавирусом



Цены на имбирь в российских магазинах



Россияне заменяют антисептики водкой



Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила, что россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков. Возросшие объемы продажи водки подтвердила Ассоциация производителей алкоголя, однако берут ее больше для дезинфекции, поскольку в аптеках бывают перебои с антисептиками.



Забайкальский край полностью запретил продавать алкоголь



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов временно запретил в регионе розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения» - в рамках режима повышенной готовности, который ввели в крае из-за эпидемии. По его мнению, в регионе выросло число правонарушений, которые совершили на почве алкоголя.



Больше всего нарушителей самоизоляции в Санкт-Петербурге



Около тысячи человек привлекли к административной ответственности в России за нарушение режима самоизоляции. Больше всего – в Санкт-Петербурге (170), сообщает пресс-служба Смольного.



Бургер Кинг и Макдональдс будут кормить врачей «скорой» бесплатно



Сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald's на фоне распространения в России коронавируса запустили программу поддержки медработников, в рамках которой будут бесплатно кормить их обедами, сообщили в компаниях в четверг (Burger King оповестила об этом дополнительно на официальной странице в соцсети в контакте).



Макдональдс предлагает медикам бесплатный обед из напитка и сэндвича, пообедать бесплатно бригады «скорой» смогут до 15 апреля в 58 регионах. Горячий обед или напиток бесплатно для медработников будет предлагать и «Бургер Кинг».



Карантин поможет каждому сэкономить по 10 тысяч рублей



9 дней «каникул», с 28 февраля по 5 марта, объявленных нерабочими в связи с пандемией коронавируса, помогут сэкономить каждому россиянину по 3 тысячи рублей, если карантин продлится месяц, то семейный бюджет на каждого члена семьи получит экономию в 10 тысяч рублей, а вот наиболее завязанные на спрос отрасли лишатся почти полутора триллионов, сообщает исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным онлайн-мониторинга на утро 3 апреля в мире:- зафиксировано 1 017 386 случаев заражения коронавирусом,- за сутки зараженных стало больше на 10 978 человек,- общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 53 238 человек, сегодня зафиксировано 1 547 случаев смерти,- полностью вылечились от вируса 212 599 человек.Больше всего зараженных сегодня в США – 245 373 человека, только за сутки их стало больше на 496. Здесь с начала эпидемии умерли 6095 человек, в том числе 25 за последние сутки. На втором месте Италия, где оказались заражены 115 242 человека, а погибли уже 13 915 человек. Третье место – у Испании (112 065 зараженных и 10 348 погибших). Новые случаи регистрировались в Австрии, Польше, Дании, Норвегии, Израиле Южной Корее, Бразилии, Австралии, даже на Гаити – всего в 44 странах.В России за последние сутки подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции в 32 регионах – это самое большое число новых заболевших с начала эпидемии в стране. Всего в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Выздоровели 281 человек.В Липецкой области - три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, диагноз подтвердился у трех жителей региона, которые вернулись в регион из-за границы. Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» сегодня составляет в регионе 15 человек, одна из этих заболевших вылечена - сегодня ее выпишут из больницы В Питтсбургском университете ученые провели первые доклинические испытания вакцины от коронавируса на лабораторных мышах. Первые итоги, о которых рассказывает научный журнал EBioMedicine, дарят оптимизм – вырабатывать антитела к вирусу иммунитет мышей начинал через две недели после вакцинирования. Теперь ученые ждут разрешения провести испытание вакцины на людях-доюровольцах.На 1 апреля китайские врачи подтвердили всего 35 новых случаев коронавируса, все – привезли из-за рубежа.Об этой истории рассказали на странице группы «Россия-Китай: главное» в Фейсбуке. Медсестру медицинской бригады провинции Гуйчжоу, которая вышла после врачебной миссии бригады из 14-дневного карантина, ждал сюрприз: у изолятора ее парень на глазах всей группы сделал девушке предложение. Молодой человек хотел сделать предложение во время совместного путешествия, но вирус разлучил пару: медсестра отправилась на борьбу с болезнью в Хубей. Пара ждала этой долгожданной победы над эпидемией и встречи, считая каждую секунду.26 тонн гуманитарного груза - инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты (одноразовые перчатки, бахилы) отправил в Россию Китай. В пресс-службе Минпромторга РФ рассказали, что помощь из Китая направят для дальнейшего распределения в Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Минздрава России.Средства индивидуальной защиты на 11,4 миллиона долларов получила 2 апреля от Китая и Эстония – самолет доставил в страну хирургические и респираторные маски, защитные очки и перчатки, защитные халаты и медицинские шапки.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично извиняется в итальянской газете La Repubblica перед Италией за то, что страны ЕС своевременно не проявили солидарность в борьбе с новым вирусом. Она сожалеет, что в первые дни кризиса «многие думали только о проблемах своих домов», и это принесло вред, которого можно было избежать.Итальянский политик, секретарь партии «Лига» Маттео Сальвини ответил видеообращением в соцсети: «Сегодня председатель Европейской комиссии просит прощения у Италии и итальянцев. Могла бы подумать об этом раньше».Полицейские внимательно следят за тем, как люди соблюдают санитарные правила – сегодня в Австрии, как и в большинстве стран, ввели жесткие нормы карантина. Выходить на улицу могут те, кому нужно идти на работу, требуется помощь или для срочных покупок. За нарушение дистанции действует штраф – 500 евро при условии оплаты в первые десять часов, после чего его сумма увеличивается.Так, полицейский патруль выписал штраф двум австрийцам, которые случайно встретились на улице и разговаривали друг с другом, нарушив дистанцию.Президент Сербии Александар Вучич сообщил после телефонного разговора с российским президентом, что тот пообещал оказать Сербии помощь - в том числе направить в страну врачей и специалистов по дезинфекции объектов.В настоящее время председатель парламента Ирана Али Лариджани находится в карантине.Цены на имбирь в российских магазинах резко выросли . Возможно, причина в так называемых «народных советах» о том, что имбирь помогает вылечиться от нового вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от имбиря, но в то же время не верить в его эффективность при лечении коронавирусной инфекции.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила, что россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков. Возросшие объемы продажи водки подтвердила Ассоциация производителей алкоголя, однако берут ее больше для дезинфекции, поскольку в аптеках бывают перебои с антисептиками.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов временно запретил в регионе розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения» - в рамках режима повышенной готовности, который ввели в крае из-за эпидемии. По его мнению, в регионе выросло число правонарушений, которые совершили на почве алкоголя.Около тысячи человек привлекли к административной ответственности в России за нарушение режима самоизоляции. Больше всего – в Санкт-Петербурге (170), сообщает пресс-служба Смольного.Сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald's на фоне распространения в России коронавируса запустили программу поддержки медработников, в рамках которой будут бесплатно кормить их обедами, сообщили в компаниях в четверг (Burger King оповестила об этом дополнительно на официальной странице в соцсети в контакте).Макдональдс предлагает медикам бесплатный обед из напитка и сэндвича, пообедать бесплатно бригады «скорой» смогут до 15 апреля в 58 регионах. Горячий обед или напиток бесплатно для медработников будет предлагать и «Бургер Кинг».9 дней «каникул», с 28 февраля по 5 марта, объявленных нерабочими в связи с пандемией коронавируса, помогут сэкономить каждому россиянину по 3 тысячи рублей, если карантин продлится месяц, то семейный бюджет на каждого члена семьи получит экономию в 10 тысяч рублей, а вот наиболее завязанные на спрос отрасли лишатся почти полутора триллионов, сообщает исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.