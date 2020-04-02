В Липецке арестован киргизский пограничник

В Липецке задержан и заключен под стражу гражданин Кыргызской Республики, подозреваемый на родине в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в августе 2018 года военнослужащий пограничной службы Кыргызской Республики, служивший в КПП «Манас-Аэропорт» за взятку поставил в паспорте гражданина Узбекистана фиктивные отметки о пересечении границы.



В январе 2019 года правоохранительные органы Кыргызской Республики объявили его в розыск, и заочно применили меру пресечения в виде заключения под стражу.



- 11 марта этого года подозреваемого задержали в Липецке и заключили под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Проводятся мероприятия по его экстрадиции.









