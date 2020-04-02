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В Липецке арестован киргизский пограничник

1 1979
#взятка
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В Липецке арестован киргизский пограничник

В Липецке задержан и заключен под стражу гражданин Кыргызской Республики, подозреваемый на родине в получении взятки. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в августе 2018 года военнослужащий пограничной службы Кыргызской Республики, служивший в КПП «Манас-Аэропорт» за взятку поставил в паспорте гражданина Узбекистана фиктивные отметки о пересечении границы. 

В январе 2019 года правоохранительные органы Кыргызской Республики объявили его в розыск, и заочно применили меру пресечения в виде заключения под стражу.

- 11 марта этого года подозреваемого задержали в Липецке и заключили под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Проводятся мероприятия по его экстрадиции.




1 1979
#взятка
3

Комментарии (1)

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38 минут назад
Ну хоть одного поймали, как их опознают, их кучи здесь бродят без смс и запретов или только бабок стращать?
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