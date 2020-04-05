Житель Чаплыгинского района обокрал пассажира на вокзале

А будучи под следствием он совершил еще одну кражу на железной дороге

30-летний чаплыгинец на вокзале станции «Раненбург» познакомился с одним из транзитных пассажиров, и после совместного распития с ним спиртного, когда тот уснул, украл у него кошелек с деньгами – 2000 рублей, и навигатор с зарядным устройством.



Сотрудники транспортной полиции задержали чаплыгинца. На него завели уголовное дело, и выпустили по подписку о невыезде и надлежащем поведении. Но мужчине не захотелось спокойной жизни. Он снова явился на станцию «Раненбург», но уже с гаечным ключом, которым открутил от вагон поезда магистральную часть воздухораспределителя тормозной системы. Но скрыться с добычей он не успел. Его поймали сотрудники ведомственной охраны танции и передали транспортной полиции.



В отношении чаплыгинца было возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Следователем ЛО МВД России на станции Мичуринск оба уголовных дела были объединены в одно. В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном отделении ЛО МВД России на станции Мичуринск.



