Происшествия

сегодня, 07:49

В области сократилось число возгораний сухой травы

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#пожар
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В области сократилось число возгораний сухой травы
В Липецкой области резко сократилось число возгораний сухой травы. За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны выезжали на тушение сухой растительности 24 раза. Днем ранее в регионе зафиксировано 138 таких пожаров

В МЧС сокращение возгораний объясняют похолоданием и проведением большой профилактической работы как органов исполнительной власти так и местного самоуправления.
2 428
#пожар
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Комментарии (2)

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