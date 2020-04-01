Происшествия
сегодня, 07:49
В области сократилось число возгораний сухой травы
В Липецкой области резко сократилось число возгораний сухой травы. За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны выезжали на тушение сухой растительности 24 раза. Днем ранее в регионе зафиксировано 138 таких пожаров.
В МЧС сокращение возгораний объясняют похолоданием и проведением большой профилактической работы как органов исполнительной власти так и местного самоуправления.
В МЧС сокращение возгораний объясняют похолоданием и проведением большой профилактической работы как органов исполнительной власти так и местного самоуправления.
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