Коронавирус

сегодня, 17:14

Липецкая область сокращает автобусное сообщение с Москвой

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#транспорт
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Липецкая область сокращает автобусное сообщение с Москвой

Автобусное сообщение между Липецком и Москвой сокращается до минимума. Такое решение было принято многими перевозчиками в целях исполнения поручений оперативного штаба Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

Как сообщает администрация Липецкой области, перевозчики, обслуживающие маршруты «Липецк – Москва», временно приостанавливают обслуживание пассажиров по этим маршрутам с 1 апреля 2020 года.

Автобусы по маршрут «Елец – Москва» будут совершать один рейс в сутки.

Железнодорожное сообщение со столицей по маршрутам Липецк – Москва и Грязи – Москва пока не изменится: ОАО «РЖД и АО «ФПК» не планируют вносить изменения в периодичность движения поездов по указанным направлениям.

- В связи с мероприятиями по борьбе с распространением инфекции перевозчики отмечают значительное падение пассажиропотока на всех видах транспорта. В Липецком аэропорту пассажиров стало меньше на 90%. На пригородных железнодорожных поездах передвигается вдвое меньше людей, чем ранее, на межмуниципальных автобусных маршрутах падение составило 60%. Количество межмуниципальных маршрутов сокращено со 135 до 130, на 75 из них на треть уменьшили количество рейсов. Из 333 муниципальных маршрутов на сегодня действуют 209, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

7 1275
#транспорт
1

Комментарии (7)

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Юрок Алтушок.

4 минуты назад
Собянин и Воробьев освободили жителей Москвы и Московской области от уплаты взносов в фонд капитального ремонта. Ждем таких действий от Артамонова. Или наш губернатор может нас только ограничивать.
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Боцман

14 минут назад
Нахрен они вообще эти автобусы на Москву нужны .Всякую дрянь с Москвы привозить
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AC/DC

17 минут назад
АйронМэйден, обалдуй! написано в статье не поезда "грязи-москва", а маршруты "Грязи - Москва", которые являются частью следования десятков поездов, например, таких, как "Адлер - Санкт-Петербург".
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Дед Макар

22 минуты назад
А когда можно будет оплатить проезд своим H.U.A.W.E.I. (Х.У.А.В.Е.Е.М.)? Это же очень удобно -приложил и оплатил. Неужели так трудно повесить QR-коды во всех маршрутках?
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Перри Мейсон

24 минуты назад
Невелика потеря..
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Skrip

32 минуты назад
Это всего лишь полумеры.Неужели власти боятся полностью прекратить сообщение между населенными пунктами.Никакого социального взрыва не будет.Разрешено пользование личным транспортом и этого вполне достаточно..Хотя думаю неделю ,две и это послабление будет аннулировано.Если и в села заведут заразу тогда будет гора трупов.Ну а селянам надо организовывать дружины и не пускать посторонних на свою территорию.Вынужденные выходные спровоцировали нашествие пришлых ,кто на рыбалку,кто на шашлыки.Спасение от вируса делайте своими руками.
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АйронМэйден

39 минут назад
град 48,педерасты,не вводите людей в блуд,поезда "грязи-москва" нет,очухайтесь,обалдуи, померяйте себе температуру,если она есть,то изолируйтесь нах** отседова,дилетанты паршивые.
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