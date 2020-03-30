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36 минут назад
Липецкая вечЁрка: всеобщая самоизоляция, халатность медсестры и пивная лазейка
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 30 марта.
В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано главой региона Игорем Артамоновым. На время режима граждан обяжут не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
- За последние три дня мы выявили 5 новых случаев коронавируса. Растет число людей, которые могут быть больны. Сейчас их 23 человека. Всех их обследуют. Но, что еще хуже, в списке тех, у кого подозрение на инфекцию, находится 8 медицинских работников. Они контактировали с коллегой, нарушившей режим самоизоляции. Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом, - сообщил Игорь Артамонов.
В связи с усложнением на территории области эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией принято решение максимально сосредоточить необходимые силы и средства для борьбы с этим заболеванием в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Высвободившиеся стационарные площади Липецкой областной клинической инфекционной больницы в количестве 165 коек будут определены для лечения больных COVID-2019. Такое решение позволит наиболее эффективно организовать лечебно-диагностический процесс и не позволит распылить материальные и кадровые ресурсы По состоянию на 15:00 30 марта ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся: семь человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 23 человека с подозрением на выделение вируса. В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1136 человек.
Но некоторые до сих пор не понимают, что происходящее – не шутки. Например, пивной магазин не отпустил своих сотрудников на оплачиваемые выходные и продолжил реализацию своей продукции. Ушлые коммерсанты нашли лазейку в Указе президента и быстро внесли в ассортимент масло-макароны. Предприниматели считают, что теперь они магазин первой необходимости. У прокуратуры иная точка зрения. Владельцам магазина грозит ответственность вплоть до приостановления деятельности на 90 суток.
- За последние три дня мы выявили 5 новых случаев коронавируса. Растет число людей, которые могут быть больны. Сейчас их 23 человека. Всех их обследуют. Но, что еще хуже, в списке тех, у кого подозрение на инфекцию, находится 8 медицинских работников. Они контактировали с коллегой, нарушившей режим самоизоляции. Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом, - сообщил Игорь Артамонов.
В связи с усложнением на территории области эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией принято решение максимально сосредоточить необходимые силы и средства для борьбы с этим заболеванием в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Высвободившиеся стационарные площади Липецкой областной клинической инфекционной больницы в количестве 165 коек будут определены для лечения больных COVID-2019. Такое решение позволит наиболее эффективно организовать лечебно-диагностический процесс и не позволит распылить материальные и кадровые ресурсы По состоянию на 15:00 30 марта ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся: семь человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 23 человека с подозрением на выделение вируса. В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1136 человек.
Но некоторые до сих пор не понимают, что происходящее – не шутки. Например, пивной магазин не отпустил своих сотрудников на оплачиваемые выходные и продолжил реализацию своей продукции. Ушлые коммерсанты нашли лазейку в Указе президента и быстро внесли в ассортимент масло-макароны. Предприниматели считают, что теперь они магазин первой необходимости. У прокуратуры иная точка зрения. Владельцам магазина грозит ответственность вплоть до приостановления деятельности на 90 суток.
Виктор 2-28-14
Гость
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Виктор 2-28-14
Си
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Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
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