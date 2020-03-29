В Липецке площади инфекционной больницы освобождают для лечения пациентов с коронавирусом

В связи с усложнением на территории области эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией принято решение максимально сосредоточить необходимые силы и средства для борьбы с этим заболеванием в Липецкой областной клинической инфекционной больнице.

Как сообщает администрация Липецкой области, с этой целью предусмотрен перевод детского стационара для лечения иных, некоронавирусных, инфекционных болезней из Липецкой областной клинической инфекционной больницы в помещение родильного отделения Липецкой городской больницы №4, работа которого временно приостановлена, а также в инфекционный стационар Грязинской центральной районной больницы.



«Высвободившиеся стационарные площади Липецкой областной клинической инфекционной больницы в количестве 165 коек будут определены для лечения больных COVID-2019. Такое решение позволит наиболее эффективно организовать лечебно-диагностический процесс и не позволит распылить материальные и кадровые ресурсы», - говорится в сообщении администрации региона.



Выбор родильного отделения Липецкой городской больницы №4 администрация объясняет тем, что акушерские стационары в силу своей организации, наиболее подготовлены для размещения инфекционных больных и позволяют без значительных временных затрат на перепрофилирование сразу приступить к медицинскому обслуживанию пациентов.



Необходимый уровень доступности акушерской помощи женщинам будет обеспечен за счет Липецкого областного перинатального центра и Липецкого городского родильного дома, располагающих достаточными резервными мощностями, чтобы заместить выпадающие мощности родильного отделения Липецкой городской больницы №4 в связи с его временным перепрофилированием под инфекционный стационар для детей,



- В родильное отделение городской больницы №4 переводят детей с обычными инфекциями, - еще раз отметили в пресс-службе областной администрации. - Все это делается для того, чтобы сосредоточить всех потенциальных больных COVID-19 в одном месте.

