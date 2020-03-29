Коронавирус

51 минуту назад

В Липецке площади инфекционной больницы освобождают для лечения пациентов с коронавирусом

22 2614
#коронавирус #сидимдома
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В Липецке площади инфекционной больницы освобождают для лечения пациентов с коронавирусом

В связи с усложнением на территории области эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией принято решение максимально сосредоточить необходимые силы и средства для борьбы с этим заболеванием в Липецкой областной клинической инфекционной больнице.

Как сообщает администрация Липецкой области, с этой целью предусмотрен перевод детского стационара для лечения иных, некоронавирусных, инфекционных болезней из Липецкой областной клинической инфекционной больницы в помещение родильного отделения Липецкой городской больницы №4, работа которого временно приостановлена, а также в инфекционный стационар Грязинской центральной районной больницы.

«Высвободившиеся стационарные площади Липецкой областной клинической инфекционной больницы в количестве 165 коек будут определены для лечения больных COVID-2019. Такое решение позволит наиболее эффективно организовать лечебно-диагностический процесс и не позволит распылить материальные и кадровые ресурсы», - говорится в сообщении администрации региона.

Выбор родильного отделения Липецкой городской больницы №4 администрация объясняет тем, что акушерские стационары в силу своей организации, наиболее подготовлены для размещения инфекционных больных и позволяют без значительных временных затрат на перепрофилирование сразу приступить к медицинскому обслуживанию пациентов.

Необходимый уровень доступности акушерской помощи женщинам будет обеспечен за счет Липецкого областного перинатального центра и Липецкого городского родильного дома, располагающих достаточными резервными мощностями, чтобы заместить выпадающие мощности родильного отделения Липецкой городской больницы №4 в связи с его временным перепрофилированием под инфекционный стационар для детей, 

- В родильное отделение городской больницы №4 переводят детей с обычными инфекциями, - еще раз отметили в пресс-службе областной администрации. - Все это делается для того, чтобы сосредоточить всех потенциальных больных COVID-19 в одном месте. 
22 2614
#коронавирус #сидимдома
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Комментарии (22)

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Зомбоящик

14 секунд назад
Сейчас, увы, время истероидов. Все те, кто годами вынашивал панические настроения, рисовали апокалиптические сценарии в своей голове, испытывали бесконечную метафизическую тревогу, они получают ежедневную подпитку своей истерики из жизни
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Вася

1 минуту назад
Житель, сейчас уже не выгонишь.может там не вся москва больная
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Наталья

3 минуты назад
А врачи роддома куда?
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OI

3 минуты назад
Житель, как Вы это поняли?
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Житель

4 минуты назад
Москвичей понаехало в Липецк. Нормальное самоизоляция .
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Ваня

7 минут назад
Егор-Ваня, разумные у нас в дефиците ....
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ПИПЕЦ

11 минут назад
Получается так что фейки это не фейки
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IP

13 минут назад
Анна, причем тут НЛМК он налоги платит большие которые забирает в основном федеральный бюджет. К ним все.
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Даша

14 минут назад
Егор, в регионе уже 6 заболевших. Дай Бог, чтоб после выходных их не стало больше. Люди, к сожалению, не поняли для чего им дали эту неделю
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Перри Мейсон

15 минут назад
Наконец то мудрое решение
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