23 человека с подозрением на выделение коронавируса находятся под наблюдением врачей

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По состоянию на три часа дня 30 марта ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся: семь человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 23 человека с подозрением на выделение вируса.



В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1136 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены, сообщает оперштаб Липецкой области.

