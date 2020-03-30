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55 минут назад

23 человека с подозрением на выделение коронавируса находятся под наблюдением врачей

26 4110
#коронавирус
3
23 человека с подозрением на выделение коронавируса находятся под наблюдением врачей

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По состоянию на три часа дня 30 марта ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся: семь человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 23 человека с подозрением на выделение вируса. 

В обсерваторе Данкова находится 16 человек.  Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1136 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ у них не выявлены, сообщает оперштаб Липецкой области.
26 4110
#коронавирус
3

Комментарии (26)

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Липчанин

5 минут назад
Откуда столько сразу с подозрением?
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Эрнесто Че Гевара

5 минут назад
До того момента пока не введут ЧС все это полная чепуха направленное на стадо которых заставляют сидеть дома !
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Бешеный Матк

8 минут назад
Вчерась проезжал по левому берегу , вечером , местные мадамы с колясками пивко посасывают
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Топай

8 минут назад
Турист, в инфекционку лови вирус и болей на здоровье, а мы не хотим
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ОДИН ГОЛОС

9 минут назад
БУДУТ ЛИ ЗАКРЫТЫ САНАТОРИЙ ПАРУС И ЗАВОД ПРОГРЕСС ИЛИ У БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ЭТИ ОБЬЕКТЫ ЕСТЬ КРЫША В ОБЛАСТИ
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Сок

13 минут назад
В чем смысл карантина, если частники все равно выводят сотрудников выводят на работу? Прячут их, никого за территорию не выпускают. Штрафов боятся, а за здоровье сотрудников не боятся. Жаловаться, естественно, никто не пойдет. Без работы остаться в условиях кризиса так себе удовольствие. От льгот эти частники что пудов не откажутся.
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Натали

13 минут назад
Я работаю в продуктовом магазине в большом ТЦ. Вы, тупорылые, шляетесь по магазинам, даже просто без необходимости, так сказать "глазами торгуете". И что то ещё говорите про гуляющих детей?! В первую очередь сидите дома сами, а дети, глядя на вас тоже начнут думать головой!
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Бдю

14 минут назад
Многие из тех кто должны сидеть дома по вечерам гуляют, в супермаркетах. Ночью их не контролируют.
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Турист

16 минут назад
А зачем прятаться? Заболевание не пройдет, пока все не переболеют.
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Бабка

18 минут назад
СИ -ДИ-ТЕ ДО-МА ! И интернет вам под боком и все удобства,раньше интернета не было и шили и вязали
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