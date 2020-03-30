В яблоневом саду нашли тело забитого молотком 32-летнего мужчины, арестован 24-летний сосед убитого

По данным следствия, 24-летний парень вступился за мать.

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 32-летнего жителя села Мокрое Лебедянского района заключен под стражу 24-летний подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.



По данным следствия, 25 марта в яблоневом саду в селе Мокрое было обнаружено тело 32-летнего местного жителя с открытой черепно-мозговой травмой. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа в результате осмотра и допросов возможных свидетелей и очевидцев получила доказательства причастности к особо тяжкому преступлению соседа, с которым перед смертью потерпевший в своей квартире распивал спиртные напитки. При предъявлении неопровержимых улик подозреваемый признался в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.



По версии следствия, днем 24 марта подозреваемый пришел в гости к соседу, который привлекался к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище его матери. Мужчины выпили и начали выяснять отношения. Не стерпев оскорбления в адрес своей матери, гость взял молоток и нанес хозяину дома не менее 16 ударов, в том числе по голове. От полученных травм потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления гость замыл кровь и, завернув тело в палас, с помощью знакомого вынес его из квартиры в сад.



По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.