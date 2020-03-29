Труп мужчины висел на детской площадке в Липецке

Страшную находку сделали жители Липецка во дворе дома на улице Московской.

Сегодня после полудня жители улицы Московской в Липецке сделали страшную находку - на детской площадке висел труп 37-летнего мужчины.



По информации GOROD48, прохожие узнали в погибшем жильца дома и сообщили о трагедии его родственникам. Вскоре прибыли врачи «скорой помощи», которые констатировали смерть липчанина.



Обстоятельства гибели мужчины изучают сотрудники правоохранительных органов.

