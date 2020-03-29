Происшествия

19 минут назад

Труп мужчины висел на детской площадке в Липецке

3 420
#труп
1

Страшную находку сделали жители Липецка во дворе дома на улице Московской.

Сегодня после полудня жители улицы Московской в Липецке сделали страшную находку - на детской площадке висел труп 37-летнего мужчины.

По информации GOROD48, прохожие узнали в погибшем жильца дома и сообщили о трагедии его родственникам. Вскоре прибыли врачи «скорой помощи», которые констатировали смерть липчанина. 

Обстоятельства гибели мужчины изучают сотрудники правоохранительных органов.
3 420
#труп
1

Комментарии (3)

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1

1 минуту назад
А это случайно не Золотокрылылин Леонид?
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денисок

4 минуты назад
опять на восьмом кто-то вздёрнулся. район дебилов и алкашей..
ответить

да

14 минут назад
на московская 9
ответить

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