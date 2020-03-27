Управляющие компании начали антисептическую обработку подъездов домов

Пионером такой профилактики в Липецке стала УК «Октябрьская».

Сегодня жители находящихся в обслуживании УК «Октябрьская» многоэтажек увидели облаченных в костюмы химзащиты людей, обрабатывающих из пульверизаторов места общего пользования домов.- На период объявленных президентом России и главой региона превентивных мер по сдерживанию коронавирусной инфекции мы приняли решение нанять для обработки входных групп домов, лифтов, лестничных маршей специализированную организацию по дератизации и дезинфекции «Нимфа», - сказал GOROD48 директор УК «Октябрьская» Сергей Аксенов.В обслуживании этой УК - 63 многоквартирных дома в 10-м и 24-м микрорайоне Липецка. По словам Сергея Аксенова, в каждый из 120 подъездов ежедневно до 5 апреля будут приходить специалисты «Нимфы» и обрабатывать их антисептиками. Каждый день такой обработки обойдется УК в 20 тысяч рублей. Эти средства спишут с платы горожан за текущий ремонт и содержание жилья.- Это некий форс-мажор. Но это необходимо для эпидемиологической безопасности липчан. А на некоторых работах по текущему ремонту домов, например, на косметическом ремонте подъездов, можно сейчас и сэкономить, - сказал Сергей Аксенов.