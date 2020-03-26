Коронавирус

50 минут назад

Облсовет соберется на внеочередную сессию для принятия срочных мер по приостановлению эпидемии

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#коронавирус
Облсовет соберется на внеочередную сессию для принятия срочных мер по приостановлению эпидемии

В  связи с необходимостью принятия экстренных мер для приостановления эпидемии коронавирсной инфекции депутаты Липецкого облсовета проведут внеочередную сессию. Она пройдет в эту субботу, 28 марта, в 10.00.  

Как сообщает пресс-служба областного Совета, распоряжение о назначении сессии подписал сегодня председатель регионального парламента Павел Путилин. Вместе с тем отменяется проведение очередной 35-ой  сессии, которая была назначена на 31 марта. 

- На  внеочередной сессии будут  выделены дополнительные средства на мероприятия по нераспространению коронавируса, это и содержание обсерватора, затраты на лечение и укрепление материально-технической базы нашей медицины. Кроме того, мы вносим изменения в Регламент Липецкого областного Совета депутатов, чтобы в случае необходимости экстренно проводить заседания облсовета. Также в повестке дня вопрос о согласии депутатов на назначение нового прокурора и назначение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в нашем регионе. Все эти вопросы требуют безотлагательного решения, - отметил  Павел Путилин.  

Учитывая введение в регионе режима повышенной готовности из-за  распространения коронавируса, внеочередная сессия областного Совета депутатов пройдет в особом режиме. Ограничивается число приглашенных, участвовать в сессии будут только депутаты и докладчики. Также будет проведена дезинфекция помещения, медицинский контроль.   

При этом будет организована прямая трансляция сессии  в сети Интернет на официальном канале облсовета на видеохостинге YouTube. 

Силами пресс-службы регионального парламента будет подготовлена вся необходимая информация, фото и видеоматериалы для СМИ. 
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Меры для

13 минут назад
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ???
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данковчанин

16 минут назад
Может быть косметический ремонт данковского обсерватора сделают. Да и ремонт дорожного покрытия на территории с покраской ограждения.
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минкульт мудинский

17 минут назад
закрыть их там и не выпускать, так как вирус меньше вреда наносит
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