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Облсовет соберется на внеочередную сессию для принятия срочных мер по приостановлению эпидемии
В связи с необходимостью принятия экстренных мер для приостановления эпидемии коронавирсной инфекции депутаты Липецкого облсовета проведут внеочередную сессию. Она пройдет в эту субботу, 28 марта, в 10.00.
- На внеочередной сессии будут выделены дополнительные средства на мероприятия по нераспространению коронавируса, это и содержание обсерватора, затраты на лечение и укрепление материально-технической базы нашей медицины. Кроме того, мы вносим изменения в Регламент Липецкого областного Совета депутатов, чтобы в случае необходимости экстренно проводить заседания облсовета. Также в повестке дня вопрос о согласии депутатов на назначение нового прокурора и назначение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в нашем регионе. Все эти вопросы требуют безотлагательного решения, - отметил Павел Путилин.
Учитывая введение в регионе режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, внеочередная сессия областного Совета депутатов пройдет в особом режиме. Ограничивается число приглашенных, участвовать в сессии будут только депутаты и докладчики. Также будет проведена дезинфекция помещения, медицинский контроль.
При этом будет организована прямая трансляция сессии в сети Интернет на официальном канале облсовета на видеохостинге YouTube.
Силами пресс-службы регионального парламента будет подготовлена вся необходимая информация, фото и видеоматериалы для СМИ.
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