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29 минут назад

Скончалась звезда «Девчат» Инна Макарова

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#Инна Макарова
Скончалась звезда «Девчат» Инна Макарова

Всенародно любимая актриса ушла из них на 94-ом году жизни.

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее. Известно, что Инна Макарова была госпитализирована в начале марта.

Инна Макарова - советская и российская актриса, напоминает «Интерфакс». Народная артистка СССР (звание присвоено в 1985 году). Родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Она окончила актерский факультет ВГИК. Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия" (за роль в этой картине в 1949 году получила Сталинскую премию).

Была замужем за народным артистом СССР, актером и кинорежиссёром Сергеем Бондарчуком.
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#Инна Макарова

Комментарии (1)

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Липецк

14 минут назад
Приносим соболезнования всем родным.
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