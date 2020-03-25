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29 минут назад
Скончалась звезда «Девчат» Инна Макарова
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Всенародно любимая актриса ушла из них на 94-ом году жизни.
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее. Известно, что Инна Макарова была госпитализирована в начале марта.
Инна Макарова - советская и российская актриса, напоминает «Интерфакс». Народная артистка СССР (звание присвоено в 1985 году). Родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Она окончила актерский факультет ВГИК. Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия" (за роль в этой картине в 1949 году получила Сталинскую премию).
Была замужем за народным артистом СССР, актером и кинорежиссёром Сергеем Бондарчуком.
Инна Макарова - советская и российская актриса, напоминает «Интерфакс». Народная артистка СССР (звание присвоено в 1985 году). Родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Она окончила актерский факультет ВГИК. Снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Девчата", "Молодая гвардия" (за роль в этой картине в 1949 году получила Сталинскую премию).
Была замужем за народным артистом СССР, актером и кинорежиссёром Сергеем Бондарчуком.
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Липецк