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58 минут назад
Против главного инфекциониста Ставрополья завели дело
СКР возбудил уголовное дело из-за нарушения карантина по коронавирусу
Ирина Санникова, врач с подтвержденным COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, исключена из списка главных внештатных инфекционистов минздрава Ставрополья. Об этом сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах региона.
Ранее в СК сообщили, что уголовное дело по статьям 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 УК РФ (халатность) возбудили против Санниковой, главного инфекциониста Ставрополья, которая "привезла" из Испании новый коронавирус и не стала самоизолироваться.
По данным следствия, в начале марта этого года профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставрополького государственного медицинского университета и главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого министерства здравоохранения Ирина Санникова без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта. По возвращению она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, и не предприняла мер к 14-дневной самоизоляции для профилактики распространении инфекции в период пандемии.
Ирина Санникова продолжила свой обычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства. Спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия она была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Расследование продолжается.
Ранее в СК сообщили, что уголовное дело по статьям 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 УК РФ (халатность) возбудили против Санниковой, главного инфекциониста Ставрополья, которая "привезла" из Испании новый коронавирус и не стала самоизолироваться.
По данным следствия, в начале марта этого года профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставрополького государственного медицинского университета и главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого министерства здравоохранения Ирина Санникова без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта. По возвращению она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, и не предприняла мер к 14-дневной самоизоляции для профилактики распространении инфекции в период пандемии.
Ирина Санникова продолжила свой обычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства. Спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия она была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Расследование продолжается.