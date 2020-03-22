Температура воздуха в Липецке опустится ниже климатической нормы

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки прекратятся. Температура заметно понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят 3 градуса мороза, что на 2 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью - от 3 до 8 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью - от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.



День 23 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 21 градус мороза.

