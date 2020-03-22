Общество

сегодня, 10:35

В двух районах Липецкой области налажено производство защитных масок

20 1039
#медицинские маски #коронавирус
В двух районах Липецкой области налажено производство защитных масок

В Добровском районе марлевые маски шьют в школах, в Хлевенском – на предприятии быта

Главы Добровского и Хлевенского районов рассказали на своих страничках в Инстаграм, как в их районах решается вопрос нехватки защитных масок, с дефицитом которых столкнулись многие регионы во время пандемии коронавируса.

«В школах Добровского района на базе швейных классов приступили к пошиву защитных масок из марли для нужд образовательных учреждений. Такая мера понадобилась из-за того, что в аптеках района в последние дни образовался дефицит этих средств личной гигиены. Директора школ подчеркивают, это не медицинские маски, которые имеют сертификаты качества. Но защитить от инфекций, уверены портные, смогут не хуже», сообщает глава Добровского района Анатолий Попов.

В Хлевном маски шьют на предприятии бытсервиса. 

«Начали шить марлевые маски, чтобы предотвратить дефицит из-за ажиотажного спроса на них в связи со вспышкой коронавируса. Шьются они из нетканого материала и марли. Заказы уже поступают от различных организаций и предприятий», сообщает глава района Михаил Лисов.

Фото: www.instagram.com/anatoly_popov73

20 1039
#медицинские маски #коронавирус

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1111

4 минуты назад
вопрос актуален а девчатам оплатят их труд?
ответить

1111

7 минут назад
Остановите срочно, +1000
ответить

Остановите срочно

11 минут назад
Это безумие
ответить

Заднеприводный с Добровского района

13 минут назад
Мы скоро начнем производить презервативы. Они будут не медицинские, которые имеют сертификаты качества. Но защитить от инфекций, они смогут не хуже»,
ответить

1111

14 минут назад
НАДО, вопрос к глав врачу....вся ифа есть по госзакупкам...у вас их почти 400 ящиков(могу ошибатьсяя не политик), (в рамках Фед. программы все мед. учреждения обеспечены)...как то так....спекуляция мать его....
ответить

НАДО

18 минут назад
Что бы в сан.Мечта подвезли эти маски.Надеемся.
ответить

1111

19 минут назад
Перри Мейсон, думаю у директора школы подворье захромало или машина старая......
ответить

1111

20 минут назад
насколько знаю 7р за штуку (маску)....
ответить

Перри Мейсон

21 минуту назад
А где же "эффективные частные собственники"???
ответить

****

21 минуту назад
У меня вопрос куда делась ДАВНО Данковская колбаса (там же есть мясокомбинат и люди за нее медали получали) молочка "Летний день" и Липецкая кондитерская фабрика
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Две агрофирмы вернули крестьянам долги по зарплате
#зарплата #задолженность
4
Две агрофирмы вернули крестьянам долги по зарплате

сегодня, 10:22

Общество
Две улицы Левого берега останутся без холодной воды
Две улицы Левого берега останутся без холодной воды

сегодня, 08:28

Общество
Игорь Артамонов: «В борьбе с коронавирусом мы выиграли только первый раунд»
#коронавирус
123
Игорь Артамонов: «В борьбе с коронавирусом мы выиграли только первый раунд»

вчера, 19:10

Общество
Липчанка сообщила, что у нее коронавирус. Но диагноз не подтвержден
#коронавирус
64
Липчанка сообщила, что у нее коронавирус. Но диагноз не подтвержден

вчера, 16:47

Общество
В Липецке объединились все крупнейшие политические партии для благого дела
#субботник
180
В Липецке объединились все крупнейшие политические партии для благого дела

вчера, 14:27

Общество
В Ельце отреставрировали здание императорского училища
#реставрация
12
В Ельце отреставрировали здание императорского училища

вчера, 13:02

Общество