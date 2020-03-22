Общество
сегодня, 10:35
В двух районах Липецкой области налажено производство защитных масок
В Добровском районе марлевые маски шьют в школах, в Хлевенском – на предприятии быта
Главы Добровского и Хлевенского районов рассказали на своих страничках в Инстаграм, как в их районах решается вопрос нехватки защитных масок, с дефицитом которых столкнулись многие регионы во время пандемии коронавируса.
«В школах Добровского района на базе швейных классов приступили к пошиву защитных масок из марли для нужд образовательных учреждений. Такая мера понадобилась из-за того, что в аптеках района в последние дни образовался дефицит этих средств личной гигиены. Директора школ подчеркивают, это не медицинские маски, которые имеют сертификаты качества. Но защитить от инфекций, уверены портные, смогут не хуже», сообщает глава Добровского района Анатолий Попов.
В Хлевном маски шьют на предприятии бытсервиса.
«Начали шить марлевые маски, чтобы предотвратить дефицит из-за ажиотажного спроса на них в связи со вспышкой коронавируса. Шьются они из нетканого материала и марли. Заказы уже поступают от различных организаций и предприятий», сообщает глава района Михаил Лисов.
Фото: www.instagram.com/anatoly_popov73
«В школах Добровского района на базе швейных классов приступили к пошиву защитных масок из марли для нужд образовательных учреждений. Такая мера понадобилась из-за того, что в аптеках района в последние дни образовался дефицит этих средств личной гигиены. Директора школ подчеркивают, это не медицинские маски, которые имеют сертификаты качества. Но защитить от инфекций, уверены портные, смогут не хуже», сообщает глава Добровского района Анатолий Попов.
В Хлевном маски шьют на предприятии бытсервиса.
«Начали шить марлевые маски, чтобы предотвратить дефицит из-за ажиотажного спроса на них в связи со вспышкой коронавируса. Шьются они из нетканого материала и марли. Заказы уже поступают от различных организаций и предприятий», сообщает глава района Михаил Лисов.
Фото: www.instagram.com/anatoly_popov73
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