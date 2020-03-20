По возвращении из Турции игроков «Металлурга» ждёт двухнедельный карантин

Футболисты, тренеры и персонал ФК «Металлург», принимавшие участие в тренировочном сборе в Турции, окажутся затворниками на две недели.

Как стало известно GOROD48, команду отправят на карантин сразу после возвращения из-за рубежа. Избежать этого не удастся, поскольку главный санитарный врач России Анна Попова ещё 18 марта подписала постановление об обязательном 14-дневном карантин для всех граждан, прибывающих из-за рубежа.

Руководители клуба и областного управления по физкультуре и спорту в течение нескольких дней прорабатывали различные варианты прохождения карантина футболистами. В итоге решили отказаться от размещения спортсменов в больницах, где места могут ещё понадобиться настоящим пациентам.

Игроки ФК «Металлург» пройдут карантин по месту жительства в домашних условиях. Таким людям рекомендовано свести к минимуму даже общение с близкими - как вариант жить в отдельной изолированнлй комнате. Категорически запрещается выходить на улицу, посещать людные места.

Начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин обещал лично проконсультировать игроков, и в частности, предупредить их о необходимости соблюдать все правила карантина.

По уточненным данным «Металлург» покинет Турцию 21 марта. В Липецк команда прибудет 22 марта, после чего сразу начнётся карантин. К тренировкам команда сможет приступить не ранее 5 апреля. Напомним, что все футбольные соревнования в нашей стране приостановлены до 10 апреля.