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Доктор Мясников: эпидемия коронавируса кончится в течение месяца
Он уверен, что эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Мясников назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.
Ранее в марте доктор Мясников объяснил пользу коронавируса и призвал не бояться его распространения по миру. Он заявил, что коронавирус оказался полезен для человечества. «Мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и, может, станет умнее и бдительнее», — пояснил врач. При этом Мясников подчеркнул, что паника, которую спровоцировала пандемия, не обоснованна. "Индивидуальные риски равны нулю", резюмировал он.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число погибших из-за коронавируса в мире достигло 9982, общее число случаев заражения составило более 241 тысячи, из них выздоровели более 86 тысяч человек, пишет «Лента». Россия до 1 мая ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства.
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