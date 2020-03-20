Доктор Мясников: эпидемия коронавируса кончится в течение месяца

Он уверен, что эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Мясников назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 19 Мар 2020 в 7:48 PDT



Ранее в марте доктор Мясников объяснил пользу коронавируса и призвал не бояться его распространения по миру. Он заявил, что коронавирус оказался полезен для человечества. «Мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и, может, станет умнее и бдительнее», — пояснил врач. При этом Мясников подчеркнул, что паника, которую спровоцировала пандемия, не обоснованна. "Индивидуальные риски равны нулю", резюмировал он.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число погибших из-за коронавируса в мире достигло 9982, общее число случаев заражения составило более 241 тысячи, из них выздоровели более 86 тысяч человек, пишет

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев, пишет РИА Новости . "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", заявил Мясников. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина. Доктор предположил, что оптимальный срок для карантина — один месяц.Ранее в марте доктор Мясников объяснил пользу коронавируса и призвал не бояться его распространения по миру. Он заявил, что коронавирус оказался полезен для человечества. «Мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и, может, станет умнее и бдительнее», — пояснил врач. При этом Мясников подчеркнул, что паника, которую спровоцировала пандемия, не обоснованна. "Индивидуальные риски равны нулю", резюмировал он.Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число погибших из-за коронавируса в мире достигло 9982, общее число случаев заражения составило более 241 тысячи, из них выздоровели более 86 тысяч человек, пишет «Лента» . Россия до 1 мая ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства.