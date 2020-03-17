Областной Совет приостановил личные приемы граждан

В связи с рекомендациями Министерства труда РФ в Липецком областном Совете депутатов с 18 марта временно приостановили личные приемы жителей. Соответствующее Распоряжение подписал сегодня председатель регионального парламента Павел Путилин.

- Мы приняли такое решение в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу. В области введен режим повышенной готовности, и дополнительные меры по предупреждению распространения инфекции не будут лишними, - отметил спикер облсовета Павел Путилин. - При этом напоминаю, что жители могут направить депутатам вопросы, предложения, заявления и жалобы в электронном и письменном виде. По каждому обращению будет проведена необходимая работа и дан ответ.



Жители области могут направить свои обращения депутатам в электронную приемную на официальном сайте регионального парламента или письменно по адресу: пл. Ленина-Соборная, 1. По закону «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов» ответы на обращения граждан даются в течение месяца.



Также в соответствии с принятым распоряжением рекомендации Минтруда будут доведены до всех депутатов облсовета, многие из которых являются руководителями различных предприятий и организаций.

