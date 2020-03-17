сегодня, 15:49
Областной Совет приостановил личные приемы граждан
В связи с рекомендациями Министерства труда РФ в Липецком областном Совете депутатов с 18 марта временно приостановили личные приемы жителей. Соответствующее Распоряжение подписал сегодня председатель регионального парламента Павел Путилин.
Жители области могут направить свои обращения депутатам в электронную приемную на официальном сайте регионального парламента или письменно по адресу: пл. Ленина-Соборная, 1. По закону «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов» ответы на обращения граждан даются в течение месяца.
Также в соответствии с принятым распоряжением рекомендации Минтруда будут доведены до всех депутатов облсовета, многие из которых являются руководителями различных предприятий и организаций.
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