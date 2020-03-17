Общество

сегодня, 15:49

Областной Совет приостановил личные приемы граждан

15 1207
#коронавирус #Липецкий областной Совет
Областной Совет приостановил личные приемы граждан

В связи с рекомендациями Министерства труда РФ в Липецком областном Совете депутатов с 18 марта временно приостановили личные приемы жителей. Соответствующее Распоряжение подписал сегодня председатель регионального парламента  Павел Путилин. 

-  Мы приняли такое решение  в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу. В области введен  режим повышенной готовности, и дополнительные меры по предупреждению распространения инфекции не будут лишними, - отметил спикер облсовета Павел Путилин. -  При этом напоминаю, что жители могут направить депутатам вопросы, предложения, заявления и жалобы в электронном и письменном виде. По каждому обращению будет проведена необходимая работа  и дан ответ. 

Жители области могут направить свои обращения депутатам в электронную приемную  на официальном сайте регионального парламента или письменно по адресу: пл. Ленина-Соборная, 1. По закону «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов» ответы на обращения граждан даются в течение месяца. 

Также в соответствии с принятым распоряжением рекомендации Минтруда будут доведены до всех депутатов облсовета, многие из которых являются руководителями различных предприятий и организаций. 
15 1207
#коронавирус #Липецкий областной Совет

Комментарии (15)

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ДепПУТАТ

4 минуты назад
Вот правильно, идите вы все в ж...! Мне мое здоровье дороже.
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Местный

8 минут назад
Губернатор говорит, что все под контролем: трое заболевших, все контактировавшие с ними - под наблюдением. А это что такое? Чего народные избранник испугались? Работайте, никто ЧС в городе и области не объявлял.
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Пенсионер

17 минут назад
От этого учреждения толку как от козла молока , они так нежны народу со своими приемами как собаке пятая нога . Они могут только аплодировать и голосовать всё поддерживать что скажет его высочество . А говорят что при Сталине и Брежневе был культ личности . На современных клоунов из единой России просто противно смотреть , они в пали в маразм .
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Пенсионер

20 минут назад
Смешно, это же бездельники и дармоеды, которые гробят Россию, сидя верхом на едросском медведе. Они хоть год на таком карантине просидят
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Гость

21 минуту назад
Вернулись из загранпоездок и боятся народ заразить?
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Гость

21 минуту назад
Говорят одно,делают другое....что- то не так
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Калдырь

29 минут назад
Очкуют.
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Александр

46 минут назад
Люди которые убеждают нас, что проблем с вирусом нет, сами оградили тебя от приёма посетителей. Подозрительно всё это.
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цирк

52 минуты назад
по моему к нелегитимным чинушам и так никто не ходил, если только сами какую бабку посетили с филькиной грамотой-149 процентов
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Гость

54 минуты назад
Пенсионер, онлайн.,т.е.никак...Всё подделают как надо,а нас дома запрут
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