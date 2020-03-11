В Липецке по обвинению во взяточничестве судят сразу трех сотрудников ГИБДД

На скамье подсудимых кроме трех бывших офицеров полиции - еще и Махмуд Сулайбанов, кого обвинение считает посредником между ними и желающими купить права автолюбителями.





В тот день задержали без малого десяток офицеров полиции. Впоследствии обвинение в коррупционных деяниях были предъявлены трем сотрудникам МРЭО и гражданскому лицу, которого следствие назвало «решалой». Самым высокопоставленным скомпрометированным сотрудником стал Максим Иванищев, начальник МРЭО. Впоследствии в СУ СК России по Липецкой области были возбуждены уголовные дела как в отношении Иванищева, так и в отношении двух его подчиненных-инспекторов. Под суд они пошли, в зависимости от квалификации их деяний, по обвинениям в покушении на получение взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), в злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ). Последнее обвинение предъявлено гражданину Махмуду Сулайбанову.



По версии следствия, Максим Иванищев собирался получить 140 тысяч рублей за содействие в выдаче водительских удостоверений трем липчанам без фактического их обучения в автошколе и сдачи экзаменов. При этом двое подчиненных ему инспекторов, выполняя незаконные указания начальника, заполняли экзаменационные ведомости об успешной сдаче автолюбителями теоретической части экзамена и практической, после чего липчане получили водительские удостоверения.



Все сотрудники полиции еще на стадии предварительного следствия были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В суде они прятали лица от фотокамеры, и только Махмуд Сулайбанов гордо смотрел на председательствующего в процессе судью Советского райсуда Александра Устинова.











Три предъявленных подсудимым эпизода обвинения разнятся только фамилиями взяткодателей. Читая его, нельзя не задуматься о рутинности происходящего. По версии следствия, «решала» Махмуд находил желающих купить права, после чего брал у них деньги (по 40-55 тысяч рублей), заходил к Максиму Иванищеву и сообщал ему о таких клиентах. После этого начальник МРЭО давал указания своим подчиненным «обратить внимание» на этих людей. Из обвинения следует, что инспекторы не отказывали начальнику. При этом они пользовались неким «установленным на аппаратно-программном комплексе МРЭО сторонним программным обеспечением», которое позволяло вносить в экзаменационный лист не соответствующие действительности сведения об успешной сдаче взяткодателями теоретического экзамена, после чего их допускали на практические занятия по вождению автомобиля. На таких тестах инспектора вообще не обращали внимания на то, как кандидат на права управляет машиной.



Возникает вопрос: почему в обвинении фигурирует покушение на взятку, если Махмуд брал деньги? Оказывается, «Иванищев М.Н. не смог довести свой преступный умысел на получение взятки до конца и получить от посредника переданную взятку ввиду убытия Сулайбанова М.А. с территории Липецкой области и Российской Федерации и отсутствии у последнего возможности передать денежные средства, предназначавшиеся Иванищеву М.Н. в качестве взятки».



При таком обвинении, кажется, у всех трех бывших офицеров полиции, которые заручились мощной адвокатской защитой, есть возможность и вовсе, как говорится, соскочить с предъявленных им обвинений. 24 марта 2018 года GOROD48 сообщил, что «ФСБ в Липецке закрыла областное УГИБДД» . Чекисты нагрянули в МРЭО - межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел, сферой деятельности которого являются постановка транспортного средства на учёт и снятие с него, замена номерных агрегатов, изменение цвета, изменение адреса собственника транспортного средства, изменение собственника транспортного средства, выдача и замена водительских удостоверений, проведение экзаменов на получение права на управление транспортными средствами. По оперативным данным, сотрудники этого подразделения УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области торговали водительскими правами.В тот день задержали без малого десяток офицеров полиции. Впоследствии обвинение в коррупционных деяниях были предъявлены трем сотрудникам МРЭО и гражданскому лицу, которого следствие назвало «решалой». Самым высокопоставленным скомпрометированным сотрудником стал Максим Иванищев, начальник МРЭО. Впоследствии в СУ СК России по Липецкой области были возбуждены уголовные дела как в отношении Иванищева, так и в отношении двух его подчиненных-инспекторов. Под суд они пошли, в зависимости от квалификации их деяний, по обвинениям в покушении на получение взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), в злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ). Последнее обвинение предъявлено гражданину Махмуду Сулайбанову.По версии следствия, Максим Иванищев собирался получить 140 тысяч рублей за содействие в выдаче водительских удостоверений трем липчанам без фактического их обучения в автошколе и сдачи экзаменов. При этом двое подчиненных ему инспекторов, выполняя незаконные указания начальника, заполняли экзаменационные ведомости об успешной сдаче автолюбителями теоретической части экзамена и практической, после чего липчане получили водительские удостоверения.Все сотрудники полиции еще на стадии предварительного следствия были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В суде они прятали лица от фотокамеры, и только Махмуд Сулайбанов гордо смотрел на председательствующего в процессе судью Советского райсуда Александра Устинова.Три предъявленных подсудимым эпизода обвинения разнятся только фамилиями взяткодателей. Читая его, нельзя не задуматься о рутинности происходящего. По версии следствия, «решала» Махмуд находил желающих купить права, после чего брал у них деньги (по 40-55 тысяч рублей), заходил к Максиму Иванищеву и сообщал ему о таких клиентах. После этого начальник МРЭО давал указания своим подчиненным «обратить внимание» на этих людей. Из обвинения следует, что инспекторы не отказывали начальнику. При этом они пользовались неким «установленным на аппаратно-программном комплексе МРЭО сторонним программным обеспечением», которое позволяло вносить в экзаменационный лист не соответствующие действительности сведения об успешной сдаче взяткодателями теоретического экзамена, после чего их допускали на практические занятия по вождению автомобиля. На таких тестах инспектора вообще не обращали внимания на то, как кандидат на права управляет машиной.Возникает вопрос: почему в обвинении фигурирует покушение на взятку, если Махмуд брал деньги? Оказывается, «Иванищев М.Н. не смог довести свой преступный умысел на получение взятки до конца и получить от посредника переданную взятку ввиду убытия Сулайбанова М.А. с территории Липецкой области и Российской Федерации и отсутствии у последнего возможности передать денежные средства, предназначавшиеся Иванищеву М.Н. в качестве взятки».При таком обвинении, кажется, у всех трех бывших офицеров полиции, которые заручились мощной адвокатской защитой, есть возможность и вовсе, как говорится, соскочить с предъявленных им обвинений.