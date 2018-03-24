Происшествия

сегодня, 15:48

ФСБ в Липецке закрыла областное УГИБДД

74 5351
#коррупция
9
ФСБ в Липецке закрыла областное УГИБДД

Утром в здании на улице Неделина начались "маски-шоу".

Сегодня утром к комплексу зданий УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области, расположенному на улице Неделина, 2 приехали два автобуса с сотрудниками УФСБ по Липецкой области. Сотрудники спецслужбы выпроводили из помещений всех посетителей, приехавших решить свои проблемы с автоинспекторами, и закрылись внутри.

Устав ждать возобновления приема, липчане разошлись. Им сказали, что сегодня управление уже работать не будет. 

О деталях спецоперации молчат пресс-службы как областного управления ФСБ, так и областного управления МВД. Известно только, что чекистов интересует деятельность МРЭО - межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД, сферой деятельности которого являются постановка транспортного средства на учёт и снятие с него, замена номерных агрегатов, изменение цвета, изменение адреса собственника транспортного средства, изменение собственника транспортного средства, выдача и замена водительских удостоверений, проведение экзаменов на получение права на управление транспортными средствами.
  
74 5351
#коррупция
9

Комментарии (75)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

комиссар Катани

14 секунд назад
Копать надо глубже и выше
ответить

иди сроками командуй,

3 минуты назад
От перемены названия, они тебя с удовольствием послушают
ответить

Гость

4 минуты назад
Рано или поздно это должно было произойти, каждый кто пользовался услугами ГИБДД знает, что там творилось... Причём даже при Декасове такого небыло, это одно из самых коррумпированных мест унас в регионе, начиная от оформления автотранспорта кончая трудоустройством. В 2012 году, что туда устроится стоило 1 мил. Если начнут раскручивать политят не только руководство гибдд но и увд
ответить

человек с улицы

4 минуты назад
да ладно закончил чушок, срочную отрубил и тут на тебе в пилиции цельный лейтенант. ну * с ним что с ошибками пишу, за пилиционер. А как палкой кручу, * а какой взгляд.... Быдло * мусорское, кто ж тперь номерами будя торговать
ответить

ДНР

6 минут назад
Поймали воришек --лавочка прикрывается.
ответить

Князь

10 минут назад
Фэйсы шушеру дорожную под крышку загоняются.
ответить

сосед

13 минут назад
Выборы прошли,началось!Администрации скоро такое ждет!
ответить

спрут

14 минут назад
Да ладно,в понедельник извиняться будут,как узнают кто там замешан и из Москвы позвонят,скажут,мол ошибочка вышла,на порядочных людей наехали...
ответить

Бывалый

15 минут назад
Теперь Фебосы и ГИБДД крышевать будут
ответить

Светлана

16 минут назад
Просто кто то станет на несколько лямов богаче, а кому то придется с удвоенной силой нарабатывать опять))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанин украл из инкассаторской машины 4,7 миллиона рублей
#кража
35
Липчанин украл из инкассаторской машины 4,7 миллиона рублей

сегодня, 12:46

Происшествия
17-летний подросток ограбил 19-летнего парня
#грабеж
14
17-летний подросток ограбил 19-летнего парня

сегодня, 09:10

Происшествия
Безработный украл из автомобиля золотое кольцо и навигатор
#кража
3
Безработный украл из автомобиля золотое кольцо и навигатор

вчера, 18:00

Происшествия
В Елец привезли мощи блаженной Матроны Московской
#Матрона Московская
24
В Елец привезли мощи блаженной Матроны Московской

вчера, 16:59

Происшествия
21-летний парень пришел в полицию и сознался в автокражах
#кража
20
21-летний парень пришел в полицию и сознался в автокражах

вчера, 16:46

Происшествия
Иностранец украл у пенсионера трактор
#мошенничество
10
Иностранец украл у пенсионера трактор

вчера, 16:14

Происшествия