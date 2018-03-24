ФСБ в Липецке закрыла областное УГИБДД

Утром в здании на улице Неделина начались "маски-шоу".

Сегодня утром к комплексу зданий УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области, расположенному на улице Неделина, 2 приехали два автобуса с сотрудниками УФСБ по Липецкой области. Сотрудники спецслужбы выпроводили из помещений всех посетителей, приехавших решить свои проблемы с автоинспекторами, и закрылись внутри.



Устав ждать возобновления приема, липчане разошлись. Им сказали, что сегодня управление уже работать не будет.



О деталях спецоперации молчат пресс-службы как областного управления ФСБ, так и областного управления МВД. Известно только, что чекистов интересует деятельность МРЭО - межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД, сферой деятельности которого являются постановка транспортного средства на учёт и снятие с него, замена номерных агрегатов, изменение цвета, изменение адреса собственника транспортного средства, изменение собственника транспортного средства, выдача и замена водительских удостоверений, проведение экзаменов на получение права на управление транспортными средствами.



