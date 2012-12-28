В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
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Происшествия
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сегодня, 07:25
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23-летний инженер-химик незаконно поделился рецептурами лакокрасочных материалов
Его будут судить за разглашение коммерческой тайны.
«По данным следствия, в марте 2026 года инженер-химик организации, находясь на своем рабочем месте, выписал из информационного ресурса рецептуры лакокрасочных материалов. В последующем подозреваемый незаконно разгласил данные сведения, которые относятся к перечню коммерческой тайны предприятия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Молодому инженеру грозит до четырех лет лишения свободы.
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