23-летний инженер-химик незаконно поделился рецептурами лакокрасочных материалов

Его будут судить за разглашение коммерческой тайны.

В Липецке 23-летнего инженера-химика подозревают в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе (по части второй статьи 183 УК РФ).«По данным следствия, в марте 2026 года инженер-химик организации, находясь на своем рабочем месте, выписал из информационного ресурса рецептуры лакокрасочных материалов. В последующем подозреваемый незаконно разгласил данные сведения, которые относятся к перечню коммерческой тайны предприятия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Молодому инженеру грозит до четырех лет лишения свободы.