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сегодня, 07:25
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23-летний инженер-химик незаконно поделился рецептурами лакокрасочных материалов

Его будут судить за разглашение коммерческой тайны.

В Липецке 23-летнего инженера-химика подозревают в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе (по части второй статьи 183 УК РФ).

«По данным следствия, в марте 2026 года инженер-химик организации, находясь на своем рабочем месте, выписал из информационного ресурса рецептуры лакокрасочных материалов. В последующем подозреваемый незаконно разгласил данные сведения, которые относятся к перечню коммерческой тайны предприятия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Молодому инженеру грозит до четырех лет лишения свободы.
коммерческая тайна
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Соседка
5 минут назад
Что же там за секрет такой,что парню жизнь ломать стоит?
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когда-то работник
44 минуты назад
НЛМК организация?
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Ха
50 минут назад
на Папина вон двухколесный гонщик на пешеходнике сбил 4 человека и скрылся и без прав и мото без регистрации, всего лишь пара административных протоколов вместо уголовки.... а тут за рецепт 4 года... кому эта краска нужна? люди есть, пить и спать всегда хотят и все.
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Костья
сегодня, 09:02
Совершенно бесплатно и на законных основаниях могу дать разные рецепты.На орехах,на дубовой коре,на зверобое и т.д.
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Бабаха
сегодня, 08:47
Есть закон и его нужно соблюдать, незнание закона не освобождает от ответственности, мотайте на ус смартфонная молодежь))) вы лучше не тик ток матайте , а УК почитайте!!!
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Путятишна
сегодня, 08:38
Бред! " Выписал рецептуры лакокрасочных изделий ". Вручную выписал? А потом разгласил? Кому? Он опыт передавал по изготовлению ПФ - 115.
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Дед
сегодня, 08:19
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