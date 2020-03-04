Происшествия

сегодня, 15:09

Годовалая девочка потрогала горячий суп, трехлетний ребёнок окатил себя кипятком

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#ожоги
Годовалая девочка потрогала горячий суп, трехлетний ребёнок окатил себя кипятком

Сообщения сразу о пяти происшествиях с детьми приняли операторы городской системы «112» на прошлой неделе. 

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, трое малышей получили ожоги. Годовалая девочка потрогала ладошками горячий суп, трехлетний ребёнок умудрился окатить себе кипятком грудь и спину, ещё один годовалый мальчик пролил на ноги уксус.

Двое мальчиков четырех и двух лет проглотили металлические предметы: первый – монету, второй – магнит. 

- Все вызовы немедленно были переадресованы в службу скорой медицинской помощи. В результате четверых из пяти детей госпитализировали, - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка.

7 1651
#ожоги

Комментарии (7)

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Да уж!

55 секунд назад
Смотреть надо за детьми. Крохи совсем. Мамаши по телефону трепались, наверное
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Какая ты мать???

5 минут назад
Годовалый и трёхлетний - возле кипятка. Годовалый - возле уксуса! Это кем должны быть родители? Только многодетными алкашами, пропивающими материнский капитал. Конечно, им не до детей!
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Ты ТП,

17 минут назад
Мать, а не мать
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Мать

26 минут назад
Какие же все умные! Аж тошнит!!! У всех бывает всякое! И не надо сразу звездеть мамаши...наказать...не нормальные... Это секундное дело(( а то собрались тут одни отличники!! Только про себя никогда ничего не расскажут...
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Софья Мисан

54 минуты назад
Мамаши, видать, у этих детей... кукушки! Были бы нормальные, этого не произошло бы!
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Перри Мейсон

57 минут назад
А при советской власти такого бардака не было! Во всём виноваты либерасты.
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Rjn

сегодня, 15:44
А где же мамаши были? Надо наказывать за недосмотр за детьми!
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