Годовалая девочка потрогала горячий суп, трехлетний ребёнок окатил себя кипятком

Сообщения сразу о пяти происшествиях с детьми приняли операторы городской системы «112» на прошлой неделе.

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, трое малышей получили ожоги. Годовалая девочка потрогала ладошками горячий суп, трехлетний ребёнок умудрился окатить себе кипятком грудь и спину, ещё один годовалый мальчик пролил на ноги уксус.

Двое мальчиков четырех и двух лет проглотили металлические предметы: первый – монету, второй – магнит.

- Все вызовы немедленно были переадресованы в службу скорой медицинской помощи. В результате четверых из пяти детей госпитализировали, - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка.