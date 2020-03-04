сегодня, 15:09
Годовалая девочка потрогала горячий суп, трехлетний ребёнок окатил себя кипятком
Сообщения сразу о пяти происшествиях с детьми приняли операторы городской системы «112» на прошлой неделе.
Двое мальчиков четырех и двух лет проглотили металлические предметы: первый – монету, второй – магнит.
- Все вызовы немедленно были переадресованы в службу скорой медицинской помощи. В результате четверых из пяти детей госпитализировали, - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка.
Да уж!
Какая ты мать???
Ты ТП,
Мать
Софья Мисан
Перри Мейсон
Rjn