Общество

6 минут назад

«Единая Россия» приглашает всех желающих стать ее кандидатами на выборах в горсовет

3 50
#выборы
«Единая Россия» приглашает всех желающих стать ее кандидатами на выборах в горсовет

Праймериз у «медведей» состоится 31 мая.

С сегодняшнего дня любой житель Липецка, который является членом «Единой России» либо сочувствующим этой партии, может прийти в ее региональный штаб на улицу Зегеля, 1 и заполнить анкету кандидата в депутаты городского Совета, которые состоятся 13 сентября.

- Сегодня начал работу оргкомитет предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Липецкого горсовета или, как их принято называть, праймериз. Единым днем такой процедуры станет воскресенье, 31 мая. В этот день все липчане смогут проголосовать за кандидатов от нашей партии в специально назначенных для этого местах, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛРО партии «Единая Россия».

«Перед масштабными выборами, которые состоятся 13 сентября, мы проведем предварительное голосование. Нам очень важно, чтобы все липчане присоединились к нему и определили достойных кандидатов. В 2017 году в регионе проходили выборы в Совет депутатов городского округа города Ельца. Тогда явка на предварительном голосовании была высокой, что позволило «Единой России» завоевать в Елецком горсовете большинство мест. Уверен, что и в этом году мы повторим предыдущий опыт», - цитирует спикера областного Совета Павла Путилина пресс-служба «ЕР» после того, как его 28 февраля на заседании Президиума регионального политического совета «Единой России» выбрали их организатором.


3 50
#выборы

Комментарии (3)

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Да-да !

1 минуту назад
Чтоб вы там усе!, И Путина с собой прихватите !.
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Классик

2 минуты назад
Дожили до тупика
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Чтоб вы там усе!

5 минут назад
Исдохли , МРАЗИ !.
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