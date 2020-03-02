Основатель группы «Ласковый май» впервые за 30 лет написал песню для Юры Шатунова

«Спасибо тебе!» - называется композиция созданная Сергеем Кузнецовым

30 тысяч просмотров за сутки набрала песня Сергея Кузнецова, выложенная в Ютуб Юрием Шатуновым 1 марта. Неплохой результат, несмотря на то, что это не клип, а аудизвук с одной «дежурной» заставкой.







Сергей Кузнецов передал права на группу «Ласковый май» и хиты, которые он написал, Андрею Разину около тридцати лет назад. С тех пор Кузнецов не сотрудничал ни с Разиным, ни с Юрием Шатуновым, солистом «Ласкового мая», продолжившим свою карьеру сольно.



Долгие годы Сергей Кузнецов пытался через суды доказать, что Андрей Разин не правомерно завладел его песнями и группами, но проигрывал ушлому продюсеру.



Все эти годы Кузнецов жил в Оренбурге, и, что называется, не хватал звезд с неба. Разин на телевидении не раз объявлял Кузнецова больным, котором осталось недолго жить.



Последнее время Андрей Разин рассорился и с Юрием Шатуновым. Продюсер и певец периодически обмениваются колкостями и оскорблениями в соцсетях.



Некоторое время назад Юрий Шатунов объявил, что записывает песню написанную Сергеем Кузнецовым. 1 марта состоялась премьера на канале Шатунова в Ютуб.



«Узнаваемая лирика молодого Кузнецова + классная музыка и любимый голос Шатунова = КузяШатуновый ХИТ. Ребята, покопайтесь в закромах своих талантов. Я уверена, вы ещё порадуете нас не одним супершлягером. Вы созданы друг для друга», «Родной голос, родные нотки! Очень ждала новую песню! Юра и Сергей, вы классные, ваш творческий союз ещё ни разу вас не подвёл! Эта песня прекрасно звучит, она современна и в то же время, она как будто из наших родных 90-х... Вы волшебники! Вы лучшие!», «Боже мой,не верится,что снова любимый голос и потрясающая мелодия нашего Кузи!!!! Это несомненно будующий хит!!! Ждём ещё и ещё ваши творения,дорогие наши легенды!!!! Обалденная песня!!! Просто до глубины сердца и души каждое слово,каждый звук мелодии.....СПАСИБО!!!!», - пишут фанаты группы и Юрия Шатунова.



