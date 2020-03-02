Общество

сегодня, 08:30

Частный сектор Липецка останется без холодной воды

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#водоснабжение
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Частный сектор Липецка останется без холодной воды
Сегодня с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители улиц Фабричной, Ладыгина, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Железногорской, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Артемова, Светлова, Ярославской, Комсомольской, Тихой, Писарева, Постышева, Олимпийской, Варшавской, Рихарда Зорге, Дачной, Центральной, а также в котельной «Дачный»; ЦТП-2 « Дачный », ЦТП ПАО «Квадра».  

Воду будут подвозить по заявкам жителей. После пуска воды возможно ее помутнение.  

Кроме того, с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат в домах: № 11 по улице Ворошилова, №№ 20/2, 20/3, 20/4, 22/3 по улице 8 Марта, № 13/2 по улице Максима Горького.  

С 09:00 до 20:00 не будет отопления по адресу улица Дружбы, срж. 32.  

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах: №№ 5, 14 по улице Энергостроителей, № 8 во втором Лесном переулке, № 2а по улице Лесной. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дома: №№ 13, 13а, 21 по улице Кривенкова, № 1 по улице Эдуарда Белана, №№ 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина.  

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
1 906
#водоснабжение
2

Комментарии (1)

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Плешивый

48 минут назад
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