Липецкие хоккеисты проиграли прямому конкуренту по буллитам

В конце регулярного чемпионата команда прибавила, но этот рывок, похоже, запоздалый.

Липецкие хоккеисты сегодня провели непростой матч в Брянске, в котором ситуация на площадке менялась несколько раз и дело дошло до буллитов. В итоге «счастливый билет» в лотерее вытащили хозяева – 3:2.

Если «Липецк» еще претендует на выход в плей-офф, то сегодняшнюю и завтрашнюю встречи нужно рассматривать, как битву с прямыми конкурентами. «Брянск» подошёл к матчу на 3-й позиции, имея одинаковое количество очков с новомосковской «Академией Михайлова» и опережая ее по дополнительным показателям. Какую-то из этих команд «Липецк» будет надеяться до последнего выбить из заветной «четвёрки», правда отставание нашей команды и до сегодняшней игры выглядело угрожающим – 10 очков.

На 6-й и 16-м минутах «Брянск» дважды оставался в меньшинстве, но липчане не воспользовались этими шансами. Самый запоминающийся эпизод в первом периоде произошел на последних секундах. Игрок хозяев Рамиз Ганеев намеренно врезался в нашего вратаря Руслана Ялбуева, за что заработал 5 минутный штраф, плюс удаление до конца игры.

Липчане «отомстили» на начале второго периода: Илья Орлов реализовал численное преимущество нашей команды – 1:0.

Игра продолжалась с переменным успехом, но кошмаром для «Липецка» стали последние минуты второго периода: Даниил Якимов на 38-й минуте сравнял счёт, а Матвей Кочурин всего за 8 секунд до второго перерыва перевернул всё с ног на голову, и вывел «Брянск» вперед – 2:1.

Отыграться наше команде вновь помогло удаление у соперника – Алексей Яковлев на 49-й минуте сделал счет равным – 2:2. Этот результат на табло продержался весь остаток третьего периода и овертайм, а сильнейшего пришлось выявлять в серии буллитов.

Илья Орлов в первой попытке даже не попал в ворота, а форвард хозяев Егор Егоров «пробил» Ялбуева. Далее команды не реализовали по несколько буллитов, у липчан Андрей Болтов и лучший бомбардир Никита Вахромеев проиграли дуэль брянскому вратарю. Наконец, четвертый буллит у нашей команды реализовал Никита Маняхин и сравнял счёт в серии – 1:1.

Но следом у «Брянска» вышел на исполнение Никита Фролов, и вновь вывел команду вперед – 2:1. Последним у «Липецка» подошёл к шайбе Даниил Прохоров: вопрос стоял ребром – либо пан, либо пропал, но молодой игрок с ответственностью не справился и не реализовал решающий буллит…

Шансы наше команды на плей-офф, увы, тают, даже несмотря на то, что команда резко прибавила в последних играх. Но мы будем болеть до последнего.

Завтра в Брянске состоится повторный поединок, начало в 13.00.