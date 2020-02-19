Спорт

сегодня, 19:12

«Дубли» Орлова и Болтова помогли липецким хоккеистам одержать третью победу на Востоке

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#Хоккей #МХК "Липецк"
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«Дубли» Орлова и Болтова помогли липецким хоккеистам одержать третью победу на Востоке

Сегодня наша команда выиграла у непростого противника в Перми.

Только что финальная сирена в Перми возвестила о победе в первенстве НМХЛ липецкой команды над местным «АК-59» - 5:2.

Липчане в последних матчах прибавили и пытаются догнать уходящий поезд, чтобы оказаться среди участников плей-офф. В турне по маршруту Кирово-Чепецк– Глазов–Пермь наша команда одержала три победы, в том числе одну – по буллитам.

Команде Перми очки были нужны не меньше, ведь она занимает «проходное» 4-е место в Восточной конференции, но ближайшие конкуренты наступают на пятки.

И все же «Липецк» сегодня сумел продемонстрировать лучшие качества. Счёт на 15-й минуте открыл Даниил Болдырев. Следом лучший бомбардир липчан Никита Вахромеев не использовал выход один на один с вратарём, но ещё до перерыва Александр Болтов и Илья Орлов обеспечили «Липецку» камфорный задел – 3:0.

На 28-й минуте Орлов в большинстве сделал «дубль», доведя счёт до 4:0.

Пермяки отыграли по одной шайбе во втором и третьем периодах: отличились Даниил Тунхузин (36-я минута) и Антон Кислухин (50-я).

Счет 4:2 оставлял кое-какие надежды для «АК-59», но для этого им пришлось брать тайм-аут и заменить вратаря шестым полевым хоккеистом за 2 минуты и 16 секунд до конца третьего периода. За что их буквально через 7 секунд наказал Болтов, отправивший в пустые ворота свою вторую шайбу и установивший окончательный счёт – 5:2.

Следующие матчи наша команда вновь проведет на выезде - 29 февраля и 1 в Брянске.

Концовку регулярного чемпионата наши парни проведут на своём льду. Первый из трёх домашних матчей состоится 9 марта с «Металлургом» из Вологодской области. Шансы на плей-офф призрачны, но отрадно хотя бы, что команда бьется до последнего.

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#Хоккей #МХК "Липецк"
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Комментарии (2)

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Не болельщик

17 минут назад
Им бы в литрбол играть, а не в хоккей!
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Болельщик

25 минут назад
Молодцы!!!
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