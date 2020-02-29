Общество

сегодня, 18:28

Свежайший автохам (ФОТО)

27 975
#Парковки #мусорка #автохамы
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Свежайший автохам (ФОТО)

Все фотографии в этом выпуске сделаны прямо сегодня.

Чтобы понять, насколько остро в Липецке стоит проблема автохамтсва, достаточно взглянуть на сегодняшний выпуск нашей рубрики, которую мы ведём вместе с читателями GOROD48.

Все снимки сделаны именно сегодня, 29 февраля. И ведь это не назовешь даже високосным обострением – такая картина наблюдается в Липецке каждый день. Вверху фото с улицу Терешковой, 28, сделанное сегодня в 16.00. «Range Rover» умостился на тротуаре, а для коляске оставлено место только там, где мчатся другие автомоибли (причём, не всегда с разрешенной в жилой зоне скоростью в 20 км/ч).

Хорошавина, 13.jpg

Улица Хорошавина, 13 напротив школы №77. Женщина с двумя детьми вынуждена преодолевать пешеходный переход, словно полосу препятствий – из-за того, что кому-то потребовалось перегородить дорогу своей «тачкой». Снято в 15:00.

Стаханова, 47.jpeg

Улица, Стаханова, 47…

стаханова, 47 еще.jpeg

Там же, оба снимка сделаны в 7:38. Чтобы заехать чуть ли не в сами магазины, здесь нужно забраться на тротуар и долго-долго по нему ехать, распугивая прохожих. По части 2 статьи 12.15 КоАП за это предусмотрен штраф в 2 тысячи рублей.

20200228_151830 (1).jpg

Папина, 25 в 9:25. «Сюрприз» для выходящих из подъезда.

IMG_5265.jpg

Хорошавина, 2 в 8:54. И ведь найдутся те, кто напишет в комментариях, что этот автомобиль никому не мешает. Дескать пусть себе стоит, и хоть трава не расти. Она и не вырастет здесь летом, а в ближайшие весенние дни будет радовать эстетический вкус всех, кто так считает, чёрным грязным пятном с лужей посередине.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

27 975
#Парковки #мусорка #автохамы
2

Комментарии (27)

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Перри Мейсон

4 минуты назад
трусливое быдло боится огласки, поэтому ни одно фото не подписано авторами?)))
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гость

6 минут назад
огонь и только огонь этим хамом даст понять что такие же обычные
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Фотограф

9 минут назад
трусливое быдло боится огласки, вижу. Сам фоткаю. А колеса колоть страшно. Лечение дорого сейчас обходится, по себе знаю
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Ассирис

11 минут назад
Не бывает автохамства, это проявление просто хамства в очередной его ипостаси-я живу, как хочу, а вы, как можете.
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трусливое быдло боится огласки

12 минут назад
Фотограф, ..видите сколько фоток быдла на сайте выкладывают.по фотографиям их всех петшат.иная тетенька трех мудиков стоит. а быдло на тротуаре это не мужик и не защитник отечества.быдло это лох последний.
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А когда сделают

12 минут назад
мобильное приложение "Липецкие петухи" - туда можно было бы отправить фото автохамов и получать за это деньги на счет. А?
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пора самим плрядок наводить

16 минут назад
гость, ..вот потому надо фотогрыфии с регистраторов гайцов,проезжающих мимо нарушений и никак не реагирующих предоставлять в администрацию ,прокуратуру ,отсылатють в СМИ и во все инстанции.и подавать на них в суд ща бездействие властей и ГАИ. точно знаю примелькавшийся гаишный форд с зеркпльным номером 2552,который постоянно проезжает мимо нарушителей. последний раз он проезжал мимо припаркованных под знаком "Остановка запрещена "у Малибу 27.02.2020.в 16 35. раз даде найцам плевать на бардак и анарзию ,то надо начинать с гайцов и превлекать их к ответственности и заставить работать начальство.а то одних назначают , потом других ,третих ,а бардак и анархия как были так и остаются и толку от них никакого.
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Фотограф

25 минут назад
русливое быдло боится огласки, да, с тётеньками не так страшно. Они смогут защищать нас от автохамов. Как найти таких тетенек, не подскажите?
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русливое быдло боится огласки

30 минут назад
Фотограф, ..у нас во дворе быдло на газонах тетеньки из администрации фоткали и ждали когда оно (быдло) свое рыломиз подьездов высунет.так и не дождались.никто не вышел. рискнули выйти только когда тетеньки сели в машину и уехали.
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гость

31 минуту назад
на ост.24мкр. круглосуточно паркуются газели и таксисты прямо сзади остановки создавая трудности прохода к остановке,а когда дождь там вообще пруд, вплавь к остановке сковь машины надо идти, + собаководы срут на ближайшей аллее, никому нет дела, хотя копы рядом с автохамами по вечерам стоят, ни разу не оштрафовали и не сделали им замечание.
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