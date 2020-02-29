Свежайший автохам (ФОТО)

Все фотографии в этом выпуске сделаны прямо сегодня.

Чтобы понять, насколько остро в Липецке стоит проблема автохамтсва, достаточно взглянуть на сегодняшний выпуск нашей рубрики, которую мы ведём вместе с читателями GOROD48.

Все снимки сделаны именно сегодня, 29 февраля. И ведь это не назовешь даже високосным обострением – такая картина наблюдается в Липецке каждый день. Вверху фото с улицу Терешковой, 28, сделанное сегодня в 16.00. «Range Rover» умостился на тротуаре, а для коляске оставлено место только там, где мчатся другие автомоибли (причём, не всегда с разрешенной в жилой зоне скоростью в 20 км/ч).





Улица Хорошавина, 13 напротив школы №77. Женщина с двумя детьми вынуждена преодолевать пешеходный переход, словно полосу препятствий – из-за того, что кому-то потребовалось перегородить дорогу своей «тачкой». Снято в 15:00.





Улица, Стаханова, 47…





Там же, оба снимка сделаны в 7:38. Чтобы заехать чуть ли не в сами магазины, здесь нужно забраться на тротуар и долго-долго по нему ехать, распугивая прохожих. По части 2 статьи 12.15 КоАП за это предусмотрен штраф в 2 тысячи рублей.





Папина, 25 в 9:25. «Сюрприз» для выходящих из подъезда.

Хорошавина, 2 в 8:54. И ведь найдутся те, кто напишет в комментариях, что этот автомобиль никому не мешает. Дескать пусть себе стоит, и хоть трава не расти. Она и не вырастет здесь летом, а в ближайшие весенние дни будет радовать эстетический вкус всех, кто так считает, чёрным грязным пятном с лужей посередине.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.