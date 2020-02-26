Общество

21 минуту назад

Как автохамы курочат родной город: примеры с фотографиями

7 427
#Автохамы #машины #парковки
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Как автохамы курочат родной город: примеры с фотографиями

Желаем Липецку пережить наступающую весну и не утонуть в жиже на дорогах.

Автохамы не просто демонстрируют неуважение к остальным людям, но и наносят ущерб родному городу. И наша рубрика, которую мы ведём вместе с читателями GOROD48, не раз это доказывала.

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На фото тот же автомобиль, что и на самом верхнем снимке. Это места на улице Замятина, увы, пользуется популярностью у тех, кому неважно куда ставить автомобиль, главное – поближе к своему дому. От постоянной езды бордюр и плитка уже начали рассыпаться. Снимки сделаны 19 февраля в 8:17.

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А вот фото после того, как автохам уехал, оставив этот грязный и неизгладимый след.

Пенс фонд.jpg

В мелкое крошево рассыпается тротуар и возле здания Пенсионного фонда – всё по тем же причинам. Этот автомобиль был запечатлён 20 февраля в13:20.

Шуминского, 10.jpeg

Посмотрите каким слоем грязи теперь покрыт тротуар на улице Шуминского 10!? Увы, но многие тротуары и автодороги Липецка ближе к весне и осенью измазаны грязью и жижей, которую везут на своих колесах любители парковаться где попало.

WhatsApp Image 2020-02-24 at 16.38.01.jpeg

Это по соседству, тоже на Шуминского 10. Оба снимка сделаны 21 февраля в 11:02.

Теперика, 19 (2020.02.23, 07.30) (1).jpg

Такая же картина и на Теперика, 19.Газон в этом месте не вырастет, воздух чище не станет. Зато грязь поползет по городу, затем превратится в пыль и будет оседать на легких людей, уменьшая шансы дожить до пенсии 65/60.

Теперика, 19 (2020.02.24, 08.30) (1).jpg

Еще один автомобиль на Теперика, 19, оба сняты 19 февраля в 7:00 – 7:15. И ведь парковки по соседству с 26-м микрорайоном имеются, и гаражные кооперативы недалеко. Но за это, видите ли, платить нужно, а им проще создать неудобства другим и вывалять весь город в грязи. Вы ведь сами знаете, кто везде грязь ищет и находит.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

7 427
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (7)

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Перри Мейсон

6 минут назад
гость, я то знаю.. Лучше чем на Шуминского
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гость

8 минут назад
Перри Мейсон, а ты сам не знаешь , как Дом Павлова выглядел . Хрена тогда строчить ?
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Аффторжжот

11 минут назад
Курочит город -скотница -мэр, за многомиллионное бабло.
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Перри Мейсон

13 минут назад
Перя - чОрт, какой чОрт, Тупорылый? А про дом Павлова можешь почитать. Если умеешь)))
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Поддорожник

14 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать. Вот, автохамы, и выпендрились, как всегда.
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Перя - чОрт

14 минут назад
Перри Мейсон, Какая Павловна, тупорылый?
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Перри Мейсон

16 минут назад
"Это по соседству, тоже на Шуминского" Да? А похоже на дом Павловна в Сталинграде
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