Как автохамы курочат родной город: примеры с фотографиями

Желаем Липецку пережить наступающую весну и не утонуть в жиже на дорогах.

Автохамы не просто демонстрируют неуважение к остальным людям, но и наносят ущерб родному городу. И наша рубрика, которую мы ведём вместе с читателями GOROD48, не раз это доказывала.





На фото тот же автомобиль, что и на самом верхнем снимке. Это места на улице Замятина, увы, пользуется популярностью у тех, кому неважно куда ставить автомобиль, главное – поближе к своему дому. От постоянной езды бордюр и плитка уже начали рассыпаться. Снимки сделаны 19 февраля в 8:17.





А вот фото после того, как автохам уехал, оставив этот грязный и неизгладимый след.





В мелкое крошево рассыпается тротуар и возле здания Пенсионного фонда – всё по тем же причинам. Этот автомобиль был запечатлён 20 февраля в13:20.





Посмотрите каким слоем грязи теперь покрыт тротуар на улице Шуминского 10!? Увы, но многие тротуары и автодороги Липецка ближе к весне и осенью измазаны грязью и жижей, которую везут на своих колесах любители парковаться где попало.





Это по соседству, тоже на Шуминского 10. Оба снимка сделаны 21 февраля в 11:02.





Такая же картина и на Теперика, 19.Газон в этом месте не вырастет, воздух чище не станет. Зато грязь поползет по городу, затем превратится в пыль и будет оседать на легких людей, уменьшая шансы дожить до пенсии 65/60.







Еще один автомобиль на Теперика, 19, оба сняты 19 февраля в 7:00 – 7:15. И ведь парковки по соседству с 26-м микрорайоном имеются, и гаражные кооперативы недалеко. Но за это, видите ли, платить нужно, а им проще создать неудобства другим и вывалять весь город в грязи. Вы ведь сами знаете, кто везде грязь ищет и находит.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.