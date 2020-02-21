Почему в Сухой Лубне уже год спорят о свинарнике?

В Липецком районе больше года развивается конфликт между жителями села Сухая Лубна и предпринимателем Эдуардом Кирьяновым. Бизнесмен заявляет об инвестициях в производство свинины на окраине села сотен миллионов рублей, создании рабочих мест и наполнении местного бюджета налогами. Жители села утверждают, что свинокомплекс вблизи их домов построен незаконно.

Фото сделано в октябре прошлого года.

Зимой 2019-го предприниматель Эдуардом Кирьянов начал строить на своем участке в Сухой Лубне свинокомплекс . От окраинных домов села до стройки, по утверждению жителей села, всего 300 метров, и такое соседство людей напугало. К тому же выяснилось, что ни каких разрешительных документов на стройку у бизнесмена нет. А летом опасения сельчан подтвердились – из комплекса потянуло запахом навоза.«Больше года мы боремся с незаконным бизнесом», - сообщили жители Сухой Лубны в письме на адрес редакции GOROD48. – «В 300 метрах от наших домов построили огромный свиноводческий комплекс, зловоние от которого распространяется на все село, а мухи и мошкара в летнее время не дают нам даже выйти из домов! Ежедневно фурами завозятся свиньи на убой, также в свинокомплексе содержится большое поголовье свиней, нарушаются не только нормы градостроительного кодекса, но и требования санитарно-эпидемиологических норм и прав. На данном объекте ведется крупная предпринимательская деятельность, с привлечением наемных работников. Жители не против развития бизнеса, но мы хотим, чтобы закон был превыше всего!».- В феврале прошлого года мы пригласили представителей фирмы Эдуарда Кирьянова на сход граждан и просили рассказать о производственных планах, - вспоминает глава Лубновского сельсовета Александра Овчинникова. – Нам открыто сказали, что разрешения на строительство свинокомплекса нет, но строить его будут.Уже тогда такая позиция вызвала негодование жителей села.После жалоб из Сухой Лубны администрация Липецкого района сообщила, что за разрешением на строительство к ним никто не обращался. К делу подключились контролирующие органы.В сентябре прошлого года управление сельского хозяйства Липецкой области подтвердило, что строительство ведется без разрешения. Да и назначение земельного участка, на котором велась стройка, не соответствует планируемому виду деятельности. Но пока шли эти проверки, свинокомплекс не только построили, он начал работать. Из ответа Гостсройнадзора по Липецкой области жителям села стало известно, что и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта никто не давал, и что застройщика за это оштрафовали.Пока контролирующие органы штрафовали бизнесмена, он вел процедуру легализации производства. В июле прошлого года Эдуард Кирьянов обратился в Лубновский сельсовет с заявлением о разработке изменений генплана и правил землепользования и застройки сельского поселения, чтобы изменить разрешенный вид пользования земельным участком, но получил отказ.По словам Александры Овчинниковой, теперь уже Эдуард Кирьянов жалуется на сельскую администрацию. В градостроительном плане его земельный участок относится к категории «С₁», что не предполагает строительство животноводческих объектов. Предприниматель уже дважды пытался в судебном порядке понудить главу сельсовета внести изменения в генплан и перевести земельный участок в категорию «С₂». Но, как уверены в сельсовете, законных оснований для этого нет.- Часть 7 статьи 33 Градостроительного кодекса гласит, что со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки <…> не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, - отметила Александра Овчинникова. – И моя позиция подтверждена судом. И во всей этой ситуации я стою исключительно на стороне жителей и закона. Почему мы закон не нарушаем, а Кирьянов нарушает? Если бы он привел в порядок земельные документы и согласовал все работы, этой ситуации не возникло бы. Жители хотят, чтобы их мнение учитывали.И.о. главы Липецкого района Иван Чернышов рассказывает, что изначально Эдуард Кирьянов планировал перестроить под свинокомплекс свой коровник, поэтому разрешение на реконструкцию не требовалось. Потом предприниматель принял решение отнести свинокомплекс «за километр», чтобы не мешать жителям села. В его планах производство на четыре тысячи голов свиней, с 82-мя рабочими местами. Бизнесмен собирался вложить в комплекс 400 миллионов рублей, он зарегистрировал в Лубновском сельсовете юридическое лицо, чтобы налоги на имущество и землю попадали в бюджет сельсовета. А еще Кирьянов обещал участвовать в благоустройстве Сухой Лубны, ему принадлежит скважина, которая питает сельсовет, и он планировали восстановить еще две.- Пока делать выводы по ситуации рано, - говорит Иван Чернышов. – Предприятие современное, в плане экологии продуманное. В скором времени будет подготовлен санитарный паспорт объекта.- Так говорить неправильно, - ответил Иван Чернышов. – Земля у него сельхозназначения. К тому же, вы знаете, что госстройнадор Эдуарда Кирьянова уже оштрафовал за ввод объекта в эксплуатацию. И серьезно оштрафовал. Но постановление на снос объекта не выписали. А тот конфликт, который возник, скорее всего, связан с заинтересованностью разного рода лиц.Сегодня обе стороны конфликта встретились в Сухой Лубне на сходе граждан, который организовал депутат областного совета Сергей Токарев. Встреча получилась эмоциональной Каждый из выступавших жителей села оглашал максимум наболевших проблем: говорили и о состояние местного детского сада, и медпункта, и даже сельского ДК, в котором сегодня собрались люди. Но когда представитель, компании строившей свинокомплекс Светлана Скульская, пыталась ответить на вопросы, зачастую ей не давали этого сделать.- Проблема возникла не по нашей вине, - заявила представитель строительной организации Светлана Скульская. - Еще в феврале 2019 года мы обращались в администрацию. И чтобы отдалить новое предприятие от народа…- Ах от народа, - загудел зал. – Вы в коровниках свиней держите.- Давайте говорит о том, что есть сейчас, - попыталась продолжить свое выступление Светлана Сукльская. - Если бы мы строились на старом месте, то нам и разрешения не нужны. Но мы специально для народа… отнесли предприятие дальше.- Вы меня обвиняете в том, что я помешала вам получить разрешение на строительство свинокомплекса, - возмутилась глава Лубновского сельсовета Александра Овчинникова. – Не с этого надо начинать. Ваше заявление в суде было отклонено. Не нужно говорить, что глава сделала что-то не так.- Мы не допустим, чтобы здесь строился ваш свинарник, - перехватила слово жительница Сухой Лубны Надежда. – Вот приезжайте и дышите этим аммиаком, а нам предоставьте свои квартиры. С народом говорить надо. Вот Александра Петровна с народом. И мы пойдем за ней! Как во время войны были предатели, так и сейчас среди нашего народа сейчас есть предатели. Которые не хотят нормально жить. Продались за три копейки.- Мы дышать не можем, понимаете, - говорила другая жительница села. – Лучше бы снесли наши три дома в поле, чтоб мы не мучились.Пока одни жители Сухой Лубны спорили с подрядчиком, другие, записанные в предатели, вышли на улицу, чтобы остыть:- Производство должно быть – людям есть, где работать, - поделился своими соображениями Михаил Кудинов. – Если мы не будем работать, на что детей кормить? И при коммунистах эти свинарники строили, почти в каждой деревне, а через дорогу были дома жителей. И никто не возмущался.- Он устранится, - уверен Михаил Кудинов. – В нашем селе частники держат по 200-300 свиней. От них что, не воняет? Воняет! И они тоже ничего для устранения этих запахов не делают. И потом, почему никто не возмущается тем, что в селе воды нет даже зимой, а вот свиньи им помешали.На сход приехали глава района Александр Коростелев и его заместитель Иван Чернышов. Им тоже задали массу вопросов, в том числе о будущем сельсовета. Но ответ на главный вопрос, что же будет со свинарником, держал заместитель главы района.- 14 марта мы получим санитарный паспорт объекта, - сообщил на сходе Иван Чернышов. - После этого будем подавать иск в суд или на узаконивание комплекса, или на его снос.Этот ответ устроил практически всех. Селяне решили встретиться вновь после 14 марта, когда у администрации Липецкого района появятся все документы для принятия решения.Мы же спросили у представителя строителя свинокомплекса Светланы Скульской почему стройка началась без разрешительных документов.- Был взят кредит в банке под строительство свинокомплекса и вид разрешенного землепользования участком – сельскохозяйственное производство – совпадал с целью стройки, поэтому руководство приняло решение строить, - объяснила Светлана Сукльзкая.А вот вопрос по поводу начала работы свинокомплекса она предложила задать Эдуарду Кирьянову, который сегодня не посетил сход граждан.