Общество

17 минут назад

В Липецке примеряют наряды для Масленицы

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#Масленица
В Липецке примеряют наряды для Масленицы

Зеленый Театр Нижнего Парка превратился в мастерскую дизайнеров

Сегодня в Нижнем Парке примеряют наряды для пятерых сестёр – кукол Маслениц.

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Как рассказала GOROD48 кутюрье – преподаватель техникума сервиса и дизайна Татьяна Курбатова, для пяти чучел сшили наряды разработанные студентами и преподавателями техникума. Разработка дизайна и шитье платьев заняли две недели.

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Как сообщила GOROD48 художественный руководитель Нижнего Парка Елизавета Мальнева, на материал ушло более 100 метров.

- Все пять кукол делаем в этом году в Нижнем парке.  Сегодня – генеральная примерка, подгонка нарядов, - сказала Елизавета Мальнева. – В ночь на 1 марта уже наряженных чучел Масленицы развезут в пять парков. Костюмы для Маслениц выдержаны в одном дизайне, в русском-народном стиле, но в разных цветах.  Зеленую Масленицу установят в Бахановом Саду, фиолетовую – в парке НЛМК, синюю – в Нижнем Парке, оранжевую – в Сокольском, красную – в парке Победы.

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Самых высоких "сестриц", 6 метровых, установят в Нижнем Парке и парке Победы, 4-метровых в Сокольском, парке НЛМК и Быхановом саду.

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Сжигание чучел пройдет во всех парках в одно время – в 14.30.

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#Масленица

Комментарии (1)

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итнтересно

9 минут назад
что это за варварский такой обряд?петруха наверное притащил через окно.
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