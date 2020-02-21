В Липецке примеряют наряды для Масленицы

Зеленый Театр Нижнего Парка превратился в мастерскую дизайнеров

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в Нижнем Парке примеряют наряды для пятерых сестёр – кукол Маслениц.Как рассказала GOROD48 кутюрье – преподаватель техникума сервиса и дизайна Татьяна Курбатова, для пяти чучел сшили наряды разработанные студентами и преподавателями техникума. Разработка дизайна и шитье платьев заняли две недели.Как сообщила GOROD48 художественный руководитель Нижнего Парка Елизавета Мальнева, на материал ушло более 100 метров.- Все пять кукол делаем в этом году в Нижнем парке. Сегодня – генеральная примерка, подгонка нарядов, - сказала Елизавета Мальнева. – В ночь на 1 марта уже наряженных чучел Масленицы развезут в пять парков. Костюмы для Маслениц выдержаны в одном дизайне, в русском-народном стиле, но в разных цветах. Зеленую Масленицу установят в Бахановом Саду, фиолетовую – в парке НЛМК, синюю – в Нижнем Парке, оранжевую – в Сокольском, красную – в парке Победы.Самых высоких "сестриц", 6 метровых, установят в Нижнем Парке и парке Победы, 4-метровых в Сокольском, парке НЛМК и Быхановом саду.Сжигание чучел пройдет во всех парках в одно время – в 14.30.