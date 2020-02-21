Общество
17 минут назад
В Липецке примеряют наряды для Масленицы
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Зеленый Театр Нижнего Парка превратился в мастерскую дизайнеров
Сегодня в Нижнем Парке примеряют наряды для пятерых сестёр – кукол Маслениц.
Как рассказала GOROD48 кутюрье – преподаватель техникума сервиса и дизайна Татьяна Курбатова, для пяти чучел сшили наряды разработанные студентами и преподавателями техникума. Разработка дизайна и шитье платьев заняли две недели.
Как сообщила GOROD48 художественный руководитель Нижнего Парка Елизавета Мальнева, на материал ушло более 100 метров.
- Все пять кукол делаем в этом году в Нижнем парке. Сегодня – генеральная примерка, подгонка нарядов, - сказала Елизавета Мальнева. – В ночь на 1 марта уже наряженных чучел Масленицы развезут в пять парков. Костюмы для Маслениц выдержаны в одном дизайне, в русском-народном стиле, но в разных цветах. Зеленую Масленицу установят в Бахановом Саду, фиолетовую – в парке НЛМК, синюю – в Нижнем Парке, оранжевую – в Сокольском, красную – в парке Победы.
Самых высоких "сестриц", 6 метровых, установят в Нижнем Парке и парке Победы, 4-метровых в Сокольском, парке НЛМК и Быхановом саду.
Сжигание чучел пройдет во всех парках в одно время – в 14.30.
Как рассказала GOROD48 кутюрье – преподаватель техникума сервиса и дизайна Татьяна Курбатова, для пяти чучел сшили наряды разработанные студентами и преподавателями техникума. Разработка дизайна и шитье платьев заняли две недели.
Как сообщила GOROD48 художественный руководитель Нижнего Парка Елизавета Мальнева, на материал ушло более 100 метров.
- Все пять кукол делаем в этом году в Нижнем парке. Сегодня – генеральная примерка, подгонка нарядов, - сказала Елизавета Мальнева. – В ночь на 1 марта уже наряженных чучел Масленицы развезут в пять парков. Костюмы для Маслениц выдержаны в одном дизайне, в русском-народном стиле, но в разных цветах. Зеленую Масленицу установят в Бахановом Саду, фиолетовую – в парке НЛМК, синюю – в Нижнем Парке, оранжевую – в Сокольском, красную – в парке Победы.
Самых высоких "сестриц", 6 метровых, установят в Нижнем Парке и парке Победы, 4-метровых в Сокольском, парке НЛМК и Быхановом саду.
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Сжигание чучел пройдет во всех парках в одно время – в 14.30.
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итнтересно