Происшествия
7 минут назад
В Липецкой области сгорели два автомобиля
Одна машина сгорела на трассе, другая в селе
Сегодня в Липецкой области сгорели два автомобиля.
На трассе Липецк-Тамбов, у поста ГИБДД села Троицкое сгорел «ВАЗ-2114».
В селе Хмелинец Елецкого района на улице Школьной огонь уничтожил автомобиль «ВАЗ-2110».
Фото: ulpravda.ru
На трассе Липецк-Тамбов, у поста ГИБДД села Троицкое сгорел «ВАЗ-2114».
В селе Хмелинец Елецкого района на улице Школьной огонь уничтожил автомобиль «ВАЗ-2110».
Фото: ulpravda.ru