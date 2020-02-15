Происшествия

7 минут назад

В Липецкой области сгорели два автомобиля

62
#пожар #автомобиль
В Липецкой области сгорели два автомобиля

Одна машина сгорела на трассе, другая в селе

Сегодня в Липецкой области сгорели два автомобиля.

На трассе Липецк-Тамбов, у поста ГИБДД села Троицкое сгорел «ВАЗ-2114». 

В селе Хмелинец Елецкого района на улице Школьной огонь уничтожил автомобиль «ВАЗ-2110».

Фото: ulpravda.ru

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#пожар #автомобиль

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