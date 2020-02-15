Жизнь в Липецке дешевле российской на 11%

Индекс стоимости жизни в Липецке в 2019 году составил 0,89 от общероссийского — то есть, относительная стоимость набора товаров и услуг по сравнению со среднероссийским значением оказалась на 11% ниже. Росстат также рассчитал индекс стоимости жизни для Ельца — он составил 0,86, или на 14% дешевле, чем в России.

Росстат рассчитал индекс стоимости жизни для горожан из 271 населенного пункта страны — из Липецкой области в список попали Липецк и Елец. Он показывает, как отличается уровень цен на товары и услуги в разных городах.



В отличие от инфляции индекс стоимости жизни показывает не как дорожают товары и услуги, а на сколько цены на них выше или ниже, чем в среднем по России. В список попали 275 товаров и услуг — продукты питания (мясо, колбасные и молочные изделия, полуфабрикаты, крупы, хлеб, сахар и сладости, чай, макароны, овощи, фрукты, некоторые виды спиртного), одежда и постельное белье, обувь, лекарства, стройматериалы, оплата на ЖКУ, некоторые медицинские услуги и пр. Все они устойчиво присутствуют на потребительском рынке и пользуются постоянным спросом населения.



За десять лет самый высокий индекс стоимости жизни в Липецке был в 2009 и 2010 годах — 0,92, самый низкий (0,88) отмечался в 2013 году. В последние три года, с 2017 по 2019 годы индекс остается на одном уровне — 0,89.



Согласно исследованию дороже всего в прошлом году жилось в городе Певек на Чукотке — индекс стоимости жизни там составил 1,78, чуть меньше индекс оказался для Анадыря (1,62). Дешевле всего стоимость жизни оказалась в городе Назрань, на 27% ниже среднего (индекс — 0,73).



