Общество

вчера, 17:14

Жизнь в Липецке дешевле российской на 11%

59 1750
#индекс стоимости жизни
2
Жизнь в Липецке дешевле российской на 11%

Индекс стоимости жизни в Липецке в 2019 году составил 0,89 от общероссийского — то есть, относительная стоимость набора товаров и услуг по сравнению со среднероссийским значением оказалась на 11% ниже. Росстат также рассчитал индекс стоимости жизни для Ельца — он составил 0,86, или на 14% дешевле, чем в России. 

Росстат рассчитал индекс стоимости жизни для горожан из 271 населенного пункта страны — из Липецкой области в список попали Липецк и Елец. Он показывает, как отличается уровень цен на товары и услуги в разных городах.

В отличие от инфляции индекс стоимости жизни показывает не как дорожают товары и услуги, а на сколько цены на них выше или ниже, чем в среднем по России. В список попали 275 товаров и услуг — продукты питания (мясо, колбасные и молочные изделия, полуфабрикаты, крупы, хлеб, сахар и сладости, чай, макароны, овощи, фрукты, некоторые виды спиртного), одежда и постельное белье, обувь, лекарства, стройматериалы, оплата на ЖКУ, некоторые медицинские услуги и пр. Все они устойчиво присутствуют на потребительском рынке и пользуются постоянным спросом населения. 

За десять лет самый высокий индекс стоимости жизни в Липецке был в 2009 и 2010 годах — 0,92, самый низкий (0,88) отмечался в 2013 году. В последние три года, с 2017 по 2019 годы индекс остается на одном уровне — 0,89. 

Согласно исследованию дороже всего в прошлом году жилось в городе Певек на Чукотке — индекс стоимости жизни там составил 1,78, чуть меньше индекс оказался для Анадыря (1,62). Дешевле всего стоимость жизни оказалась в городе Назрань, на 27% ниже среднего (индекс — 0,73). 

59 1750
#индекс стоимости жизни
2

Комментарии (59)

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Как гость
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Не за границей живём, нам всё известно

сегодня, 01:18
Жизнь в Липецке дороже чем где либо, но каждый нахваливает свою область, чтобы народ не обижался на местный рост цен.
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Хохол с Баумана

сегодня, 00:28
Нас украинцев отсюда не выкуришь. Мамка говорит, что у дальнобойщиков всегда наличка имеется и тушенка. Но мамка отдается только за наличные. Украинку не проведешь!!
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УРОДЫ

сегодня, 00:20
Артамоша, вали к себе в Мюнхен. Может тогда у нас всё наладится. Да и твоя лысина уцелеет.
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Гость

сегодня, 00:15
село Голожоховка
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гость

вчера, 23:40
2 образования, красный диплом, 3 года не могу найти работу-это Липецк ! Мы просто все скоро тихонько сдохнем!!!! Это крик о помощи!!!!
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Инопланетянин

вчера, 23:35
Лет 5-6назад я собаку лучше кормил, чем сейчас сам питаюсь. Прогрес очевидно. Да здравствует провителство!
ответить

Инопланетянин

вчера, 23:32
Лет 5-6назад я собаку лучше кормил, чем сейчас сам питаюсь
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Александр

вчера, 23:13
Все отобрано у людей ! Наступили 90 е годы ! От чего ушли кто му и пришли !
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Пророк

вчера, 22:58
100%, такая же новость по всем городам.... Опять реклама своей страны, вешаем лапшу! Не смотря на то, что люди начинают жить хуже чем в 90-х.... Давай съедим все это! Будем терпеть и молчать! Вперёд народ, ВПЕРЁД!!!
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Вася

вчера, 22:35
А если посчитать трёхразовое питание (понедельник , среда , пятница ) , то ещё дешевле выйдет . Чем больше власть думает о народе , тем тяжелее ему живётся .
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