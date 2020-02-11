Общество

сегодня, 10:33

В посёлке для многодетных семей не будет канализации

57 2210
#публичные слушания #многодетные семьи #строительство
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В посёлке для многодетных семей не будет канализации

Бытовые стоки частных домов будут хранить в септиках, школы — сбрасывать в очистные сооружения.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка вынес заключение публичных слушаний по проекту планировки и межевания участков земли в селе Желтые Пески, которые отдают под застройку многодетным семьям. Обсуждение качалось выделения земельных участков под инфраструктуру и застройку коттеджного поселка «Радужный».

В публичных слушаниях по Желтым Пескам приняли участие 16 человек. Больше всего вопросов по проекту поступило от представителей органов власти и общественников. Так, представители ТОС «Радужный» попросили увеличить число парковочных мест возле планируемой к строительству школы. Специалисты городского управления имущественных и земельных ресурсов обратили внимание на то, что в плане есть строительство здания кафе с магазином кулинарии, но участок под это строение еще не переведен в надлежащую категорию земель.

Важное замечание поступило из отдела охраны окружающей среды администрации Липецка. Оценивая проект, городские экологи заметили, что планируется строительство централизованной системы водоснабжения, а вот про канализацию в плане ни слова. Действительно, в домах многодетных семей не будет системы водоотведения. Пока проектом предусмотрена организация водоотведения через септики. Строительство централизованной канализации — вопрос перспективного планирования. Канализационные стоки школы будут поступать в очистные сооружения.

Проект межевания принят с учетом его корректировки насчет замечаний про парковочные места и перевода земель в надлежащую категорию.

Напомним, в «Радужном» планируется строительство 1 139 частных домов (почти 69% общей площади поселка) и малоэтажных многоквартирных домов на 135 квартир. Всего там будут проживать почти 6 000 человек. Их будут обслуживать три магазина, расположенные на периферии поселка. В жилой зоне построят школу на 704 учеников и два детских сада на 330 детей. Также в «Радужном» построят административное здание и кафе на 229 посадочных мест.

Почти 26% площади микрорайона резервируют под улично-дорожную сеть, то есть внутренние проезды и дороги, по которым будет ходить общественный транспорт. Территория зеленых насаждений общего пользования и зоны отдыха составит 5,5 га или менее 2% общей площади «Радужного».
57 2210
#публичные слушания #многодетные семьи #строительство
2

Комментарии (57)

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1 минуту назад
Нет канализации -ничего страшного ! Вся Ниженка под себя ходит ,удобряют огурцы а потом эту воду из скважин (верховодка) пьют и ничего живые!
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неплохо , но

3 минуты назад
Брось пить..., для КОЛЛЕГ - Сумма контракта: 1 000 000 000 рублей. , для ГЛУПОВЦЕВ - автозаки !
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Правильно

5 минут назад
Зачем им ведь нашим чинушам только надо иномарки,коттеджи за бугром,а нам нах.
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Ганс

7 минут назад
Согласен с Водонаевой
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Брось пить...

9 минут назад
неплохо , но, мир удивителен))) у тебя изменится жизнь полностью. И перестанешь задавать глупые вопросы. И получать на них такие же глупые ответы)
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неплохо , но

11 минут назад
Слушай повторю 150 раз, сходи в Парк Победы , присядь на 20-09-2019 Поставка малой * формы -зона отдыха "Скамья" МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПАРК ПОБЕДЫ" ГОРОДА ЛИПЕЦКА Сумма контракта: 3 000 000 рублей. ОНИ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ , КОЛЛЕГИ , а все остальные ГЛУПОВЦЫ !
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Слушай повторю 150 раз

14 минут назад
неплохо , но, дорогуша. Я не веду беседы с пьяными людьми-принципиально. Трезвей-потом поговорим. Про просто-обыкновенно... и про негавидеть. Ненавидишь это ты. А мне это чувство незнакомо)))
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неплохо , но

16 минут назад
Просто а хуже воровства, а ЭТИ , ТОЖЕ ГЛУПОВЦЫ ? Департаментом градостроительства и архитектуры А.И.Ковалев начальник отдела правового обеспечения Т.В.Никитина Визы: первый заместитель главы администрации города Липецка М.А.Щербаков председатель департамента финансов Т.Ю.Григорова и.о.председателя департамента экономического развития Ж.К.Михайлова.
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неплохо , но

17 минут назад
Просто а хуже воровства, Почему ты дорогуша , простых , обыкновенных людей так ненавидишь ! ? Что они тебе сделали ? Корку хлеба изо рта вытащили , так ? Глуповцы ? Так ?
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Просто а хуже воровства

19 минут назад
неплохо , но, запомни это. А у зеков слово просто означает ж... не применяй его -это просто...... это просто п-у это просто))))
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