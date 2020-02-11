Общество
сегодня, 10:33
В посёлке для многодетных семей не будет канализации
Бытовые стоки частных домов будут хранить в септиках, школы — сбрасывать в очистные сооружения.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка вынес заключение публичных слушаний по проекту планировки и межевания участков земли в селе Желтые Пески, которые отдают под застройку многодетным семьям. Обсуждение качалось выделения земельных участков под инфраструктуру и застройку коттеджного поселка «Радужный».
В публичных слушаниях по Желтым Пескам приняли участие 16 человек. Больше всего вопросов по проекту поступило от представителей органов власти и общественников. Так, представители ТОС «Радужный» попросили увеличить число парковочных мест возле планируемой к строительству школы. Специалисты городского управления имущественных и земельных ресурсов обратили внимание на то, что в плане есть строительство здания кафе с магазином кулинарии, но участок под это строение еще не переведен в надлежащую категорию земель.
Важное замечание поступило из отдела охраны окружающей среды администрации Липецка. Оценивая проект, городские экологи заметили, что планируется строительство централизованной системы водоснабжения, а вот про канализацию в плане ни слова. Действительно, в домах многодетных семей не будет системы водоотведения. Пока проектом предусмотрена организация водоотведения через септики. Строительство централизованной канализации — вопрос перспективного планирования. Канализационные стоки школы будут поступать в очистные сооружения.
Проект межевания принят с учетом его корректировки насчет замечаний про парковочные места и перевода земель в надлежащую категорию.
Напомним, в «Радужном» планируется строительство 1 139 частных домов (почти 69% общей площади поселка) и малоэтажных многоквартирных домов на 135 квартир. Всего там будут проживать почти 6 000 человек. Их будут обслуживать три магазина, расположенные на периферии поселка. В жилой зоне построят школу на 704 учеников и два детских сада на 330 детей. Также в «Радужном» построят административное здание и кафе на 229 посадочных мест.
Почти 26% площади микрорайона резервируют под улично-дорожную сеть, то есть внутренние проезды и дороги, по которым будет ходить общественный транспорт. Территория зеленых насаждений общего пользования и зоны отдыха составит 5,5 га или менее 2% общей площади «Радужного».
В публичных слушаниях по Желтым Пескам приняли участие 16 человек. Больше всего вопросов по проекту поступило от представителей органов власти и общественников. Так, представители ТОС «Радужный» попросили увеличить число парковочных мест возле планируемой к строительству школы. Специалисты городского управления имущественных и земельных ресурсов обратили внимание на то, что в плане есть строительство здания кафе с магазином кулинарии, но участок под это строение еще не переведен в надлежащую категорию земель.
Важное замечание поступило из отдела охраны окружающей среды администрации Липецка. Оценивая проект, городские экологи заметили, что планируется строительство централизованной системы водоснабжения, а вот про канализацию в плане ни слова. Действительно, в домах многодетных семей не будет системы водоотведения. Пока проектом предусмотрена организация водоотведения через септики. Строительство централизованной канализации — вопрос перспективного планирования. Канализационные стоки школы будут поступать в очистные сооружения.
Проект межевания принят с учетом его корректировки насчет замечаний про парковочные места и перевода земель в надлежащую категорию.
Напомним, в «Радужном» планируется строительство 1 139 частных домов (почти 69% общей площади поселка) и малоэтажных многоквартирных домов на 135 квартир. Всего там будут проживать почти 6 000 человек. Их будут обслуживать три магазина, расположенные на периферии поселка. В жилой зоне построят школу на 704 учеников и два детских сада на 330 детей. Также в «Радужном» построят административное здание и кафе на 229 посадочных мест.
Почти 26% площади микрорайона резервируют под улично-дорожную сеть, то есть внутренние проезды и дороги, по которым будет ходить общественный транспорт. Территория зеленых насаждений общего пользования и зоны отдыха составит 5,5 га или менее 2% общей площади «Радужного».
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Ганс
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