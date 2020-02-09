Общество

27 минут назад

Молоко в Липецке в основном качественное

4 255
#Молоко #Роспотребнадзор
1
Молоко в Липецке в основном качественное

В прошлом году Роспотребнадзор изъял из оборота всего 225 кг молоки и молочной продукции.

Молоко, которое пьют липчане, в основном качественное. Согласно данным Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2019 году в регионе забраковали всего 255 кг молока и молочной продукции – в основном по причине истечения сроков годности и нарушения условий хранения.

Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму в 995 тысяч рублей.

Всего в прошлом году было отобрано 3 307 проб молочной продукции.

Фото yandex.net/get-zen_doc

4 255
#Молоко #Роспотребнадзор
1

Комментарии (5)

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для " Молодого тупняка "

19 секунд назад
Ты кто ? С кем имею дело ? Ты как смеешь такое писать ? Ты что бесстрашный глупый дядька ? Ты как смеешь в чем либо подозревать нашу родную пищевую промышленность ! Да мы -лидеры по надоям и по качеству выпускаемой молочной продукции ,так что гарантия подтверждена выставкой на "Золотой осени " в Москве ,которые отмечены золотыми наградами !
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молодой тупняк

5 минут назад
а что подразумевается под словом "качество", напишите лучше натуральное молоко которое даёт корова или нет, пальмовое масло вроде тоже качественное, а вообще какие стандарты сейчас у качества?!, если на ведро воды разбавить 1 кг мела, добавить пальмового масла, красители и усилители, это качественное молоко или нет?!
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для Таксерки Анжелики

8 минут назад
Как тебя вызывать ? Напиши номер или название таксопарка
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Таксерка анжелика

12 минут назад
Кефир З.2 % Лебедянь, я в шоке есле это не сарказм
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Кефир З.2 % Лебедянь

20 минут назад
Я частенько беру молочку только "Лебедянь молоко " , иногда сметану другого производителя с розовым слоненком на упаковке ! Уважаю товарища Кремнева и хочу выразить ему огромную благодарность за качественный и добросовестный труд ! Слава Единой России ! За Путина ! За Артамонова ! За наш родной АПК ! За Светлое будущее !
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