27 минут назад
Молоко в Липецке в основном качественное
В прошлом году Роспотребнадзор изъял из оборота всего 225 кг молоки и молочной продукции.
Молоко, которое пьют липчане, в основном качественное. Согласно данным Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2019 году в регионе забраковали всего 255 кг молока и молочной продукции – в основном по причине истечения сроков годности и нарушения условий хранения.
Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму в 995 тысяч рублей.
Всего в прошлом году было отобрано 3 307 проб молочной продукции.
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