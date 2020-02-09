Молоко в Липецке в основном качественное

В прошлом году Роспотребнадзор изъял из оборота всего 225 кг молоки и молочной продукции.

Молоко, которое пьют липчане, в основном качественное. Согласно данным Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2019 году в регионе забраковали всего 255 кг молока и молочной продукции – в основном по причине истечения сроков годности и нарушения условий хранения.

Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму в 995 тысяч рублей.

Всего в прошлом году было отобрано 3 307 проб молочной продукции.



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