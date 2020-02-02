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Липчане разбирают путевки в Турцию как горячие пирожки

14 1822
#туризм #Турция
Липчане разбирают путевки в Турцию как горячие пирожки

Новость о запуске прямого перелета из Липецка до курортов Средиземного мора вызвала ажиотаж в туристических агентствах. Липчане бронируют летний отдых на пляжных курортах по ценам вылета из Воронежа. Эксперт называет спрос на долгожданное предложение колоссальным.

Официального подтверждения запуска прямых перелетов между Липецком и Антальей не поступило, но липчане уже активно разбирают туристические путевки в Турцию. Об этом GOROD48 сообщил руководитель сети туристических агентств в Липецкой области Анатолий Емельянов.

- Спрос на вылеты из Липецка колоссальный. Сразу после того, как туристический оператор объявил о запуске продаж путевок с прямым перелетом в Турцию из Липецка, путешественники начали активно бронировать туры. Только за первые сутки продаж к нам от туристов поступило порядка 150 заявок на бронь, - сообщил Анатолий Емельянов. – Цены на старте продаж, действительно, удивили своей выгодностью. Их можно сравнить с турами из Воронежа, но липчане здесь реально экономят на том, что им не нужно добираться до аэропорта соседнего региона и тратиться на дорогу. Помимо путевок, липчане также интересуются бронью авиабилетов. Так что проблем с наполняемостью бортов пассажирами у организатора перевозок явно не будет.

Анатолий Емельянов уточнил, что самые выгодные предложения – это туры на апрель и октябрь. В «сезон», то есть летом, путевки привычно будут дороже. При этом, сейчас уже завершилась первая волна раннего бронирования, когда туры стоят минимально. Постепенно, все ближе к вылету, их цены будут идти вверх. Анатолий Емельянов уточнил, что перелеты из Липецка запускает туристический оператор «Пегас Туристик».

- Очень странно на этом фоне выглядит заявление администрации аэропорта «Липецк», где они утверждают, что соглашение о запуске маршрута не подписано, - считает эксперт в сфере туризма Анатолий Емельянов. – Странно, что администрация не дает гарантии, когда туры уже активно продаются. Такая несогласованность настораживает.

Напомним, в середине этой недели масса туристических агентств через социальные сети сообщила о старте прямого авиасообщения между Липецком и Антальей и начале продаж путевок. По их данным первый Airbus-321 компании «NordWind» вылетит из Липецка в Турцию 30 апреля. Цены на путевки за 11 ночей на двоих стартовали от 56 000 рублей.
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#туризм #Турция

Комментарии (14)

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Не А !

4 минуты назад
А ЧЕ ?!?, Там ещё сифон от Путина плавает !.
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А ЧЕ ?!?

7 минут назад
В Крыму делать ?!,триппер от Путина ловить ?!.
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На Зависть всем соседям !

18 минут назад
Мы завтра поедем в Турцию ,п не в Крым !,( Песенка от Путина )
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Липецкий

29 минут назад
Ну вот, все вам ПУТЯ херовый
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Бауманскому хохло-карлику

34 минуты назад
Хохол, его сын, негр - все в одном купе. Сын: - Батько, дивись, макака! (показывает на негра) Так повторяется много раз. Негр не выдерживает и говорит: - Вы бы сыну сказали, что я не обезъяна, а человек! Хохол: - Дивись, говорящая макака!
ответить

Проплаченная реклама

36 минут назад
Вот и всё
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Путину ! Твои пирожки- трипирожки !Да

37 минут назад
Да! В России стало жить невыносимо !.
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Куралес

40 минут назад
Вот вам и Молоканов ?
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сосед

44 минуты назад
Брошенные и неустроенные телки,за турецкими ч.....и летят.
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нищеброд

46 минут назад
Все ноют,что куево живут!
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