Липчане разбирают путевки в Турцию как горячие пирожки

Новость о запуске прямого перелета из Липецка до курортов Средиземного мора вызвала ажиотаж в туристических агентствах. Липчане бронируют летний отдых на пляжных курортах по ценам вылета из Воронежа. Эксперт называет спрос на долгожданное предложение колоссальным.





- Спрос на вылеты из Липецка колоссальный. Сразу после того, как туристический оператор объявил о запуске продаж путевок с прямым перелетом в Турцию из Липецка, путешественники начали активно бронировать туры. Только за первые сутки продаж к нам от туристов поступило порядка 150 заявок на бронь, - сообщил Анатолий Емельянов. – Цены на старте продаж, действительно, удивили своей выгодностью. Их можно сравнить с турами из Воронежа, но липчане здесь реально экономят на том, что им не нужно добираться до аэропорта соседнего региона и тратиться на дорогу. Помимо путевок, липчане также интересуются бронью авиабилетов. Так что проблем с наполняемостью бортов пассажирами у организатора перевозок явно не будет.



Анатолий Емельянов уточнил, что самые выгодные предложения – это туры на апрель и октябрь. В «сезон», то есть летом, путевки привычно будут дороже. При этом, сейчас уже завершилась первая волна раннего бронирования, когда туры стоят минимально. Постепенно, все ближе к вылету, их цены будут идти вверх. Анатолий Емельянов уточнил, что перелеты из Липецка запускает туристический оператор «Пегас Туристик».



- Очень странно на этом фоне выглядит



Напомним, в середине этой недели масса туристических агентств через социальные сети сообщила о старте Официального подтверждения запуска прямых перелетов между Липецком и Антальей не поступило, но липчане уже активно разбирают туристические путевки в Турцию. Об этом GOROD48 сообщил руководитель сети туристических агентств в Липецкой области Анатолий Емельянов.- Спрос на вылеты из Липецка колоссальный. Сразу после того, как туристический оператор объявил о запуске продаж путевок с прямым перелетом в Турцию из Липецка, путешественники начали активно бронировать туры. Только за первые сутки продаж к нам от туристов поступило порядка 150 заявок на бронь, - сообщил Анатолий Емельянов. – Цены на старте продаж, действительно, удивили своей выгодностью. Их можно сравнить с турами из Воронежа, но липчане здесь реально экономят на том, что им не нужно добираться до аэропорта соседнего региона и тратиться на дорогу. Помимо путевок, липчане также интересуются бронью авиабилетов. Так что проблем с наполняемостью бортов пассажирами у организатора перевозок явно не будет.Анатолий Емельянов уточнил, что самые выгодные предложения – это туры на апрель и октябрь. В «сезон», то есть летом, путевки привычно будут дороже. При этом, сейчас уже завершилась первая волна раннего бронирования, когда туры стоят минимально. Постепенно, все ближе к вылету, их цены будут идти вверх. Анатолий Емельянов уточнил, что перелеты из Липецка запускает туристический оператор «Пегас Туристик».- Очень странно на этом фоне выглядит заявление администрации аэропорта «Липецк» , где они утверждают, что соглашение о запуске маршрута не подписано, - считает эксперт в сфере туризма Анатолий Емельянов. – Странно, что администрация не дает гарантии, когда туры уже активно продаются. Такая несогласованность настораживает.Напомним, в середине этой недели масса туристических агентств через социальные сети сообщила о старте прямого авиасообщения между Липецком и Антальей и начале продаж путевок. По их данным первый Airbus-321 компании «NordWind» вылетит из Липецка в Турцию 30 апреля. Цены на путевки за 11 ночей на двоих стартовали от 56 000 рублей.