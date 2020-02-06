Пожилая женщина попала под сдававший назад «Рено»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 февраля в Липецке на улице Верхней 32-летняя женщина за рулем «Рено», двигаясь задним ходом, допустила наезд на 69-летнюю женщину. С травмой она была доставлена в больницу, и после оказания помощи отпущена.



На улице Плеханова 31-летний водитель автобуса при торможении допустил падение 62-летней пассажирки. Женщину с травмами госпитализировали.



5 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 981 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 581 случай превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 105 нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



