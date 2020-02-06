Происшествия

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Пожилая женщина попала под сдававший назад «Рено»

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#авария #ДТП
Пожилая женщина попала под сдававший назад «Рено»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 февраля в Липецке на улице Верхней 32-летняя женщина за рулем «Рено», двигаясь задним ходом, допустила наезд на 69-летнюю женщину. С травмой она была доставлена в больницу, и после оказания помощи отпущена.

На улице Плеханова 31-летний водитель автобуса при торможении допустил падение 62-летней пассажирки. Женщину с травмами госпитализировали.

5 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 981 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 581 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 105 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Фрэнк Гудвин

45 минут назад
Почему-то, только прочитав заголовок, сразу подумал, что за рулём, наверное, была женщина, и смотри ты, не ошибся.
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