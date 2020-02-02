Липчанка настаивает на отказе от оптимизации школ

Алёна Петрова из Липецка всколыхнула в местном сегменте соцсетей настоящую интернет-волну против реорганизации образовательных учреждений. Женщина уверена, что принимаемые городскими властями решения об «уплотнении» отрицательно скажутся на успеваемости школьников.
«В Липецке из старейшей в городе школ № 4 хотят сделать 9-летку, а учеников 10-х и 11-х классов перевести в школу №38. Это известие всколыхнуло учеников и родителей, потому что действия властей могут привести к тому, что ученики, переведенные в другую школу, будут поставлены в заранее худшие условия при сдаче ЕГЭ. Вместо того, чтобы направить все силы на подготовку к аттестации, они будут вынуждены адаптироваться к новому коллективу и педагогам, а у многих подростков этот процесс может проходить непросто. Из-за трудностей адаптации будет снижена успеваемость. Непонятно, чем не угодила школа с хорошими традициями, сильным коллективом педагогов, которым удалось воспитать большое количество медалистов и просто достойных людей. Аргументы, что будет по одному 10 и 11 классу, и будет трудно проводить профориентацию – несостоятельны. Педагоги смогут вместо специализированных классов сделать такие же группы для желающих. Таким образом, в каждом классе будут несколько групп, зато занятия будут вести хорошо знакомые детям и уже полюбившиеся им педагоги. А «оптимизация» образования, задуманная властями, в конечном итоге направлена против подрастающего поколения. Прошу максимальный репост, давай все вместе спасем школу№4!!!».
С таким обращением женщина
выступила
в социальной сети «Вконтакте». Позже автор поста дополнила, что директор школы №4 ей сообщила о том, что подобная оптимизация — превращение в школы-девятилетки, запланирована для восьми учреждений образований Липецка.
Официальную позицию насчет информации, указанной в посте Алены Петровой, департамент образования администрации Липецка намерен высказать в понедельник, 3 февраля.
Круто
Лобов
Жители
Ч
Ч
Перри Мейсон
Да уж...
Ч
мишусты не дремлят
ДА УЖ