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сегодня, 13:10

Липчанка настаивает на отказе от оптимизации школ

22 990
#оптимизация #образование #школа
Липчанка настаивает на отказе от оптимизации школ

Алёна Петрова из Липецка всколыхнула в местном сегменте соцсетей настоящую интернет-волну против реорганизации образовательных учреждений. Женщина уверена, что принимаемые городскими властями решения об «уплотнении» отрицательно скажутся на успеваемости школьников.

«В Липецке из старейшей в городе школ № 4 хотят сделать 9-летку, а учеников 10-х и 11-х классов перевести в школу №38. Это известие всколыхнуло учеников и родителей, потому что действия властей могут привести к тому, что ученики, переведенные в другую школу, будут поставлены в заранее худшие условия при сдаче ЕГЭ. Вместо того, чтобы направить все силы на подготовку к аттестации, они будут вынуждены адаптироваться к новому коллективу и педагогам, а у многих подростков этот процесс может проходить непросто. Из-за трудностей адаптации будет снижена успеваемость. Непонятно, чем не угодила школа с хорошими традициями, сильным коллективом педагогов, которым удалось воспитать большое количество медалистов и просто достойных людей. Аргументы, что будет по одному 10 и 11 классу, и будет трудно проводить профориентацию – несостоятельны. Педагоги смогут вместо специализированных классов сделать такие же группы для желающих. Таким образом, в каждом классе будут несколько групп, зато занятия будут вести хорошо знакомые детям и уже полюбившиеся им педагоги. А «оптимизация» образования, задуманная властями, в конечном итоге направлена против подрастающего поколения. Прошу максимальный репост, давай все вместе спасем школу№4!!!».

С таким обращением женщина выступила в социальной сети «Вконтакте». Позже автор поста дополнила, что директор школы №4 ей сообщила о том, что подобная оптимизация — превращение в школы-девятилетки, запланирована для восьми учреждений образований Липецка.

Официальную позицию насчет информации, указанной в посте Алены Петровой, департамент образования администрации Липецка намерен высказать в понедельник, 3 февраля.
22 990
#оптимизация #образование #школа

Комментарии (22)

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Круто

7 минут назад
мишусты не дремлят, тогда и диплом с профессией надо выдавать в 11 классе.Но по любому надо сначала обучить какой-нибудь профессии.А то дети выходят со школы кто поступает в вуз тот дальше учится а кто не смог поступить того и на работу не берут.Или выпускникам средней школы предоставлять места в колледжах на 1 курс( на год) чтобы они профессию получили хоть какую-то.
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Лобов

8 минут назад
Жители, это план Путина и его подельников по уничтожению населения
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Жители

13 минут назад
Дооптимизировали медицину что в больнице на 8 мкр.нет обезболивающих ,невропатолог похоже вообще с 5 классами образования и хамское отношение ,жаль не помню фамилию так как страдал от боли
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Ч

17 минут назад
" Перри Мейсон " , вот и хорошо , что мы сверили свои системы координат .
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Ч

18 минут назад
" мишусты не дремлят " , у этих " изобретателей от правительства " много разных способов как сделать страну нищей и удерживать её на коленях .
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Перри Мейсон

19 минут назад
Ч, " я имел в виду во взглядах на происходящее в жизни" Так и я об этом...
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Да уж...

20 минут назад
Оставьте школу и учеников в покое!!! Дети и так все на нервах с этим ЕГЭ, а перевод к другим учителям уж точно будет не на благо детям!!! И кстати почему из 4-ой в 38-ую, а не наоборот?! Ладно б учителя были там сильнее, но ведь это не так, они равные!!!
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Ч

22 минуты назад
" Перри Мейсон " , я имел в виду во взглядах на происходящее в жизни и т.д. Всего доброго Вам .
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мишусты не дремлят

33 минуты назад
Дело в том,что в десятый класс идёт очень мало учеников,все так напуганы ЕГЭ.... В нашей школе в старших классах несколько лет подряд училось где-то по 10-14 человек. Мы ещё даже не знаем,что будет написано в поправках в Конституцию насчёт образования в средней школе. Есть предположения,что оно может быть частично платным.... уже вводят термин---образовательный ваучер или сертификат в пределах 160 000 рублей,а вот сколько будут стоить все уроки для полного аттестата.никто не знает.... Тогда будет оставаться ещё меньше учеников.
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ДА УЖ

33 минуты назад
Сейчас учителя такие,как и ЛЕНКА Библиотекарша.Они нужны для фальсификации выборов.
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