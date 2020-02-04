Общество
21 минуту назад
«Мы хотим творить и «вытворять»!
«Точка кипения «Ядро» в ноябре 2020 года должна быть запущена в Липецком государственном политехническом университете.
Пространство для молодежных технических, и не только, стартапов видят как яркий пример того, что для достижения успеха в жизни молодежи не обязательно уезжать за большими возможностями в столицы. Всего можно добиться и в Липецке. Для создания «Точки кипения» уже есть и помещение, и понимание ее необходимости, и горящие идеями головы, и даже дизайн-проект. Нет одного важного слагаемого — инвестиций.
Сегодня в Липецком государственном техническом университете рассказали о создании в ЛГТУ «Точки кипения». Пространство для взаимодействия вуза, бизнеса, научного сообщества и власти назвали «Ядро». Это название сложилось исторически. Под «Ядро» отдают помещение бывшего физико-технологического центра Института ядерной физики Сибирского отделения РАН СССР, почти 1000 квадратных метров. Кроме того, название «Ядро» заключает в себе цель создания научного нетворкинга. «Точку кипения» видят как будущий центр развития творческого технического потенциала молодых ученых не только университета. «Ядро» хотят превратить в драйвер развития всего региона. Есть масса тем, которая может стать центром внимания «Ядра» - от развития предпринимательства до планирования городской среды.
- Мы планируем модернизировать наше пространство для того, чтобы создать комфортные условия для коммуникации. Мы хотим, чтобы «Ядро» «кипело» в режиме 24/7. Там будут проходить различные мероприятия — совещания, семинары, лекции, хатаконы, стратегические сессии, форумы, круглые столы, - перечисляет ректор ЛГТУ Павел Сараев. - «Ядро» станет площадкой формирования новых команд, состоящих их студентов, бизнеса, преподавателей. Эти команды смогут решать новые задачи. Мы хотим сделать это пространство эффективным и удобных, чтобы оно выступало как функциональное дополнение к основному учебному процессу.
Павел Сараев уточнил, что не только студенческий билет ЛГТУ гарантирует попадание в «Ядро». Да, ожидается, что активными пользователями «Точки кипения» станут порядка 4 000 студентов вуза, но в ЛГТУ будут рады увидеть жадные до науки и повышения своих компетенций умы со всего региона.
- Университет — это не замкнутая система, это открытое пространство для общения. Достичь новых результатов можно с помощью партнерства. «Точка кипения» будет открыта не только для студентов политеха, но и других вузов, - обещает Павел Сараев. - Также будем очень рады видеть школьников. Это очень важно. Чем раньше обучающиеся смогут принимать участие в подобных мероприятиях, тем больше шансов на то, что они продолжат получение образования в нашем регионе. И, в итоге, откроют свой бизнес или станут важной частью существующего предприятия.
Для обсуждения в «Ядре» уже есть первые темы. Это, конечно, цифровизация технологий. Например, создание программы планирования потребности в кадрах для крупных предприятий. Также на заметке стоят вопросы цифровизации энергетики и тема сквозной аналитики рынка.
Сегодня места для совместной разработки проектов называют «Точками кипения». Их создание - это федеральный тренд на эффективное взаимодействие между студентами и бизнесом, властью, в ходе которого создаются новые решения в технике и технологиях, развитии городов и других сферах. А когда-то «Точками кипения» для студентов ЛГТУ были лаборатории сварки и плавки, где многие опробовали свои идеи. Сегодня некоторые из них — успешные бизнесмены.
- Надо понимать, что нам — малому бизнесу в сфере технологий - важно появление «Точек кипения». Я сейчас говорю о технологических стартапах. Такой стартап успешен, когда он имеет серьезные конкурентные преимущества на рынке. Как показывает наша практика, эти конкурентные преимущества закладываются, чаще всего, при слиянии компентенций и обмене опытом. Тогда выходит качественный конкурентный продукт и мы востребованы крупными компаниями, - уверен бывший студент ЛГТУ, директор научно-производственного предприятия «Валок-Чугун» Александр Бабанов. - Помимо создания конкурентного продукта, я считаю, необходимо объяснять молодым ученым все риски предпринимательства. Вы удивитесь, что средний возраст успешного стартапера зарубежом — 46 лет. Это люди, которые не раз обжигались, но шли дальше, и у них получилось. А у нас стартапер как сапер — имеет право только на одну ошибку. И если первоначально молодежи не рассказать обо всех рисках, в том числе — привлечения государственного субсидирования, то мы можем рискуем навсегда потерять рабочие идеи, так как, провалившийся на старте может навсегда потерять интерес к делу.
Сейчас будущая «Точка кипения» представляет унылое зрелище. Это старые помещения первого корпуса: неуютные кабинеты, старая мебель, видавшие, наверное, еще советских ученых шторы. Там до сих пор работает одна лаборатория, но ее можно безболезненно перенести в другое помещение. Новый дизайн и наполнение для старой площадки придумали молодые ученые архитекторы ЛГТУ. В их числе Наталья Вельниковская.
- Наша команда сложилась стихийно, после известия о том, что на базе нашего вуза будет «Точка кипения». На разработку проекта ушло порядка 3,5 месяцев. Сегодня планируемое под «Ядро» помещение не вызывает желания творить и «вытворять». А мы хотим творить и «вытворять»! Мы кипим новыми идеями. Мы надеемся, что наша университетская «Точка кипения» станет главной в регионе. Наше «Ядро» очень важно для молодых ученых, для выстраивания коммуникаций с бизнесом и властью, и, в конечном итоге, реализации проекта, - уверена архитектор Наталья Вельниковская.
Сама Наталья Вельниковская готова «кипеть» в «Ядре». Её очень интересует вопрос урбанистики. Наталья готова обсуждать с бизнесом и властью тему организации работы транспорта, тенденции в архитектурном облике города и области. Как считает Наталья, сегодня регион живет в условиях дефицита открытых образовательных площадок как для детей, так и для взрослых. Архитектор надеется, что «Ядро» сможет повысить компетенции интересующихся самообразованием и своим развитием липчан.
- Мы понимаем, что задумали масштабный проект, и понимаем, что не сможем его реализовать без инвестиционной поддержки. Университет уже выделил на «Ядро» 1 млн рублей, аналогичное инвестирование среди крупных организаций и предприятий пока планирует только «Сбербанк». Кроме того, мы рады участию в проекте наших преподавателей и бизнес-партнеров. Сейчас идет сбор средств на «Ядро» на краундфандинге. Администрация платформы прогнозирует, что мы соберем там 50% от суммы. Тогда можно будет сказать, что проект состоится, - считает ректор ЛГТУ Сараев.
Сумма, необходимая для появления «Ядра» - свыше 27,5 млн рублей. Это затраты на ремонт и техническое оснащение площадки. Пока интернет-меценаты разбирают лоты от 500 до 5 000 рублей, и общая сумма пожертвований не перевалила за полмиллиона. Сбор онлайн-пожертвований планируют завершить через 57 дней.
Сегодня в Липецком государственном техническом университете рассказали о создании в ЛГТУ «Точки кипения». Пространство для взаимодействия вуза, бизнеса, научного сообщества и власти назвали «Ядро». Это название сложилось исторически. Под «Ядро» отдают помещение бывшего физико-технологического центра Института ядерной физики Сибирского отделения РАН СССР, почти 1000 квадратных метров. Кроме того, название «Ядро» заключает в себе цель создания научного нетворкинга. «Точку кипения» видят как будущий центр развития творческого технического потенциала молодых ученых не только университета. «Ядро» хотят превратить в драйвер развития всего региона. Есть масса тем, которая может стать центром внимания «Ядра» - от развития предпринимательства до планирования городской среды.
- Мы планируем модернизировать наше пространство для того, чтобы создать комфортные условия для коммуникации. Мы хотим, чтобы «Ядро» «кипело» в режиме 24/7. Там будут проходить различные мероприятия — совещания, семинары, лекции, хатаконы, стратегические сессии, форумы, круглые столы, - перечисляет ректор ЛГТУ Павел Сараев. - «Ядро» станет площадкой формирования новых команд, состоящих их студентов, бизнеса, преподавателей. Эти команды смогут решать новые задачи. Мы хотим сделать это пространство эффективным и удобных, чтобы оно выступало как функциональное дополнение к основному учебному процессу.
Павел Сараев уточнил, что не только студенческий билет ЛГТУ гарантирует попадание в «Ядро». Да, ожидается, что активными пользователями «Точки кипения» станут порядка 4 000 студентов вуза, но в ЛГТУ будут рады увидеть жадные до науки и повышения своих компетенций умы со всего региона.
- Университет — это не замкнутая система, это открытое пространство для общения. Достичь новых результатов можно с помощью партнерства. «Точка кипения» будет открыта не только для студентов политеха, но и других вузов, - обещает Павел Сараев. - Также будем очень рады видеть школьников. Это очень важно. Чем раньше обучающиеся смогут принимать участие в подобных мероприятиях, тем больше шансов на то, что они продолжат получение образования в нашем регионе. И, в итоге, откроют свой бизнес или станут важной частью существующего предприятия.
Для обсуждения в «Ядре» уже есть первые темы. Это, конечно, цифровизация технологий. Например, создание программы планирования потребности в кадрах для крупных предприятий. Также на заметке стоят вопросы цифровизации энергетики и тема сквозной аналитики рынка.
Сегодня места для совместной разработки проектов называют «Точками кипения». Их создание - это федеральный тренд на эффективное взаимодействие между студентами и бизнесом, властью, в ходе которого создаются новые решения в технике и технологиях, развитии городов и других сферах. А когда-то «Точками кипения» для студентов ЛГТУ были лаборатории сварки и плавки, где многие опробовали свои идеи. Сегодня некоторые из них — успешные бизнесмены.
- Надо понимать, что нам — малому бизнесу в сфере технологий - важно появление «Точек кипения». Я сейчас говорю о технологических стартапах. Такой стартап успешен, когда он имеет серьезные конкурентные преимущества на рынке. Как показывает наша практика, эти конкурентные преимущества закладываются, чаще всего, при слиянии компентенций и обмене опытом. Тогда выходит качественный конкурентный продукт и мы востребованы крупными компаниями, - уверен бывший студент ЛГТУ, директор научно-производственного предприятия «Валок-Чугун» Александр Бабанов. - Помимо создания конкурентного продукта, я считаю, необходимо объяснять молодым ученым все риски предпринимательства. Вы удивитесь, что средний возраст успешного стартапера зарубежом — 46 лет. Это люди, которые не раз обжигались, но шли дальше, и у них получилось. А у нас стартапер как сапер — имеет право только на одну ошибку. И если первоначально молодежи не рассказать обо всех рисках, в том числе — привлечения государственного субсидирования, то мы можем рискуем навсегда потерять рабочие идеи, так как, провалившийся на старте может навсегда потерять интерес к делу.
Сейчас будущая «Точка кипения» представляет унылое зрелище. Это старые помещения первого корпуса: неуютные кабинеты, старая мебель, видавшие, наверное, еще советских ученых шторы. Там до сих пор работает одна лаборатория, но ее можно безболезненно перенести в другое помещение. Новый дизайн и наполнение для старой площадки придумали молодые ученые архитекторы ЛГТУ. В их числе Наталья Вельниковская.
- Наша команда сложилась стихийно, после известия о том, что на базе нашего вуза будет «Точка кипения». На разработку проекта ушло порядка 3,5 месяцев. Сегодня планируемое под «Ядро» помещение не вызывает желания творить и «вытворять». А мы хотим творить и «вытворять»! Мы кипим новыми идеями. Мы надеемся, что наша университетская «Точка кипения» станет главной в регионе. Наше «Ядро» очень важно для молодых ученых, для выстраивания коммуникаций с бизнесом и властью, и, в конечном итоге, реализации проекта, - уверена архитектор Наталья Вельниковская.
Сама Наталья Вельниковская готова «кипеть» в «Ядре». Её очень интересует вопрос урбанистики. Наталья готова обсуждать с бизнесом и властью тему организации работы транспорта, тенденции в архитектурном облике города и области. Как считает Наталья, сегодня регион живет в условиях дефицита открытых образовательных площадок как для детей, так и для взрослых. Архитектор надеется, что «Ядро» сможет повысить компетенции интересующихся самообразованием и своим развитием липчан.
- Мы понимаем, что задумали масштабный проект, и понимаем, что не сможем его реализовать без инвестиционной поддержки. Университет уже выделил на «Ядро» 1 млн рублей, аналогичное инвестирование среди крупных организаций и предприятий пока планирует только «Сбербанк». Кроме того, мы рады участию в проекте наших преподавателей и бизнес-партнеров. Сейчас идет сбор средств на «Ядро» на краундфандинге. Администрация платформы прогнозирует, что мы соберем там 50% от суммы. Тогда можно будет сказать, что проект состоится, - считает ректор ЛГТУ Сараев.
Сумма, необходимая для появления «Ядра» - свыше 27,5 млн рублей. Это затраты на ремонт и техническое оснащение площадки. Пока интернет-меценаты разбирают лоты от 500 до 5 000 рублей, и общая сумма пожертвований не перевалила за полмиллиона. Сбор онлайн-пожертвований планируют завершить через 57 дней.
Таксерка анжелика
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